10.500 Yıl Önce Yaşayan Taş Devri Kadınının Yüzü Yeniden Canlandırıldı

O dönem teknolojik imkanlar, iskeletin detaylı bir şekilde incelenmesine izin vermiyordu. Ancak yıllar sonra, Ghent Üniversitesi öncülüğünde yapılan yeni çalışma sayesinde, Margaux kadınının yüzü ilk kez gerçekçi şekilde yeniden oluşturuldu. Proje, ROAM isimli antik göç çalışmaları kapsamında yürütüldü ve Hollandalı sanatçı kardeşler Adrie ve Alfons Kennis’in katkısıyla görsel olarak tamamlandı.

Araştırmacılar önce Margaux kadınının kafatasını 3D tarama yöntemiyle detaylı şekilde inceledi. Bu veriler kullanılarak bir 3D yazıcıda iskeletin birebir kopyası üretildi. Kennis kardeşler, model üzerine bölgeye ve döneme özgü anatomik ölçüleri temel alarak kas ve deri katmanlarını inşa etti. Yapılan analizlere göre kadının ölüm yaşı 35 ila 60 arasında değişiyor. Yani Margaux kadını, dönemi için oldukça yetişkin bir bireydi.