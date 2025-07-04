10.500 Yıl Önce Yaşayan Taş Devri Kadınının Yüzü Yeniden Canlandırıldı
Belçika’da bulunan bir iskelet, 10.500 yıl öncesine ışık tuttu. Bilim insanları ve sanatçılar bu kadının yüzünü adım adım yeniden şekillendirdi. Elde edilen görüntü, dönemin insanlarına dair şaşırtıcı bilgiler sundu. Kadının göz rengi ve ten tonu beklenenden oldukça farklıydı. Araştırmacılara göre, bu keşif dönemin topluluklarına bakışımızı değiştirebilir.
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Margaux kadınına ait kemikler 1988 yılında Belçika’nın Dinant bölgesindeki bir mağarada keşfedildi.
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Yapılan DNA analizleri Margaux kadınının göz renginin mavi veya açık renk olduğunu gösteriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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