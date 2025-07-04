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10.500 Yıl Önce Yaşayan Taş Devri Kadınının Yüzü Yeniden Canlandırıldı

10.500 Yıl Önce Yaşayan Taş Devri Kadınının Yüzü Yeniden Canlandırıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 14:00

Belçika’da bulunan bir iskelet, 10.500 yıl öncesine ışık tuttu. Bilim insanları ve sanatçılar bu kadının yüzünü adım adım yeniden şekillendirdi. Elde edilen görüntü, dönemin insanlarına dair şaşırtıcı bilgiler sundu. Kadının göz rengi ve ten tonu beklenenden oldukça farklıydı. Araştırmacılara göre, bu keşif dönemin topluluklarına bakışımızı değiştirebilir.

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Margaux kadınına ait kemikler 1988 yılında Belçika’nın Dinant bölgesindeki bir mağarada keşfedildi.

Margaux kadınına ait kemikler 1988 yılında Belçika’nın Dinant bölgesindeki bir mağarada keşfedildi.

O dönem teknolojik imkanlar, iskeletin detaylı bir şekilde incelenmesine izin vermiyordu. Ancak yıllar sonra, Ghent Üniversitesi öncülüğünde yapılan yeni çalışma sayesinde, Margaux kadınının yüzü ilk kez gerçekçi şekilde yeniden oluşturuldu. Proje, ROAM isimli antik göç çalışmaları kapsamında yürütüldü ve Hollandalı sanatçı kardeşler Adrie ve Alfons Kennis’in katkısıyla görsel olarak tamamlandı.

Araştırmacılar önce Margaux kadınının kafatasını 3D tarama yöntemiyle detaylı şekilde inceledi. Bu veriler kullanılarak bir 3D yazıcıda iskeletin birebir kopyası üretildi. Kennis kardeşler, model üzerine bölgeye ve döneme özgü anatomik ölçüleri temel alarak kas ve deri katmanlarını inşa etti. Yapılan analizlere göre kadının ölüm yaşı 35 ila 60 arasında değişiyor. Yani Margaux kadını, dönemi için oldukça yetişkin bir bireydi.

Yapılan DNA analizleri Margaux kadınının göz renginin mavi veya açık renk olduğunu gösteriyor.

Yapılan DNA analizleri Margaux kadınının göz renginin mavi veya açık renk olduğunu gösteriyor.

Ancak asıl şaşırtıcı olan detay, kadının ten renginin sanılandan daha açık olması. Orta tonlu bir cilt yapısına sahip olduğu anlaşılan Margaux kadını, aynı dönemde yaşayan birçok Batı Avrupalı bireyden farklı bir cilt rengine sahipti. Bu bulgu, Batı Avrupa’nın o dönem sanıldığından daha çeşitli bir genetik yapıya sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Önceki araştırmalara göre, Margaux kadınının ataları olan Batı Avrupalı avcı-toplayıcılar genellikle koyu tenli ve açık renk gözlüydü. Örneğin aynı popülasyona ait olduğu düşünülen İngiltere’deki ünlü Cheddar Adam’ın da benzer bir genetik yapısı vardı. Ancak Cheddar Adam’ın cilt tonunun daha koyu olduğu biliniyor. Margaux kadınının ten renginin daha açık olması, bu toplulukların genetik olarak beklenenden çok daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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