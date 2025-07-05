Üç Belediye Başkanının Gözaltına Alınmasına Tepkiler Çığ Gibi
CHP'li üç belediye başkanı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınanlar arasında. Başkanların gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkiler!
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Adana, Antalya, Adıyaman belediyelerine operasyon!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş👇🏻
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu👇🏻
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik👇🏻
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal👇🏻
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Gazeteci Burcu Karakaş👇🏻
Gazeteci Timur Soykan👇🏻
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Gazeteci Onur Öncü👇🏻
Gazeteci Gökçer Tahincioğlu👇🏻
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Gazeteci Ertuğrul Albayrak👇🏻
Ali Yaycıoğlu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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