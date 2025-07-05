Üç Belediye Başkanının Gözaltına Alınmasına Tepkiler Çığ Gibi

'Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum

hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir.

Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin.

Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!

Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz.'