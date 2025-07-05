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Üç Belediye Başkanının Gözaltına Alınmasına Tepkiler Çığ Gibi

Üç Belediye Başkanının Gözaltına Alınmasına Tepkiler Çığ Gibi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 10:16

CHP'li üç belediye başkanı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınanlar arasında. Başkanların gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkiler!

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Adana, Antalya, Adıyaman belediyelerine operasyon!

Adana, Antalya, Adıyaman belediyelerine operasyon!

CHP'li belediyelere 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. . Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir diğer isim ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin oldu. 

Gözaltına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş👇🏻

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş👇🏻
twitter.com

'Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum 

hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir.

Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin.

Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!

Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz.'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu👇🏻

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu👇🏻
twitter.com

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik👇🏻

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik👇🏻
twitter.com

'İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler.

Kürsülerden heybe, turp, ahtapot diye işaretler veriliyor; yandaş medya kamuoyunu hazırlıyor, daha soruşturma başlarken peşin hükümle başkanlarımızın itibarına kast ediliyor. 

Suç örgütüne adını verdikleri ve örgütün kurucusu dedikleri şahsın 'itirafçı' olarak tutuksuz yargılandığı soruşturmada, seçilmiş Belediye Başkanlarımız şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor.

Açık ve net olarak gördüğümüz şudur: Bir daha seçilme şansı kalmayanlar, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçme hakkına göz dikmiştir, hukuku katletmiştir.

Seçme hakkı olmadan vatandaş olamayız. Hukuk olmadan güvende olamayız.

Bizler, ülkemizi çöküşe sürükleyecek bu pervasızlığı kabullenmeyeceğiz.

%29'luk azınlık iktidarına karşı, halkımızın tercih ettiği seçilmiş Başkanlarımızın yanında duracağız.

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal👇🏻

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal👇🏻
twitter.com

'CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar tesadüf değil, alfabetik sıraya göre yürütülen siyasi bir tasfiye planıdır. 

Yargı, hukuk için değil, iktidarın talimatıyla hareket ediyor. 

Bu intikam siyaseti, demokrasiye darbedir.

Hukukun üstünlüğü için susmayacağız, geri adım atmayacağız.'

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Gazeteci Burcu Karakaş👇🏻

Gazeteci Burcu Karakaş👇🏻
twitter.com

Gazeteci Timur Soykan👇🏻

Gazeteci Timur Soykan👇🏻
twitter.com

'Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.'

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twitter.com

'Siyasal meşruluğunu kaybetmiş %29'luk azınlık iktidarı, iktidardan gitmemek için ele geçirdiği yargı gücünü suistimal ederek 19 Mart'ta başlattığı darbeyi derinleştiriyor. Artık belli ki 'halk bunlara inanmaz' gibi bir derdi hiç kalmamış. 'Güç elimde istediğimi yaparım' hoyratlığıyla önüne geleni tutukluyor.'

Gazeteci Onur Öncü👇🏻

Gazeteci Onur Öncü👇🏻
twitter.com

'CHP’ye operasyonu hafta sonu yapıyorlar. Gözaltına alınanların Adliyeye sevki de salıya denk gelecek. Salı günü en çok izlenen Halk tv ve Sözcü tv ise RTÜK’ün cezası nedeniyle kapalı olacak.'

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu👇🏻

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu👇🏻
twitter.com

'CHP’li tüm başkanlar gidip teslim olsunlar, beklemenin manası yok!'

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Gazeteci Ertuğrul Albayrak👇🏻

Gazeteci Ertuğrul Albayrak👇🏻
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'Sandıkla gelen, sandıkla gitmiyormuş!'

Ali Yaycıoğlu👇🏻

Ali Yaycıoğlu👇🏻
twitter.com

'Muhalefeti topyekûn tasfiye süreci başlamış görünüyor. Bu kadarını beklemiyorduk; ama anlaşılan o ki saray çevresi kararını vermiş.

Türkiye artık tam anlamıyla otoriter ve neofaşist bir rejime geçmiş durumda. Bundan sonrası her şeye açık.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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