Muhittin Böcek Kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Neden Gözaltına Alındı?
2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığını yürüten Muhittin Böcek gözaltına alındı. Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından hayatı ve neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Muhittin Böcek Kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Neden Gözaltına Alındı?
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Muhittin Böcek Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Neden Gözaltına Alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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