Avatar Filmi Gerçek Oldu! Japonya, Kas Hareketleriyle Robot Kontrolü Sağlayan Kapsül Geliştirdi
Bazen bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler bir anda gerçeğe dönüşüyor. Japonya’daki yeni bir proje tam da böyle bir etki yarattı. H2L isimli şirket, insan kaslarını okuyarak bir robotu uzaktan kontrol etmeyi sağlayan bir kapsül geliştirdi. Bu sistemle artık robotlar ekran başında değil, sizin bedeninizle hareket ediyor. Yani sadece izlemek değil, robotun içinde olmak mümkün hale geliyor.
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H2L tarafından geliştirilen kapsül, oldukça sıra dışı bir teknoloji kullanıyor.
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H2L bu teknoloji üzerinde daha da ileri gitmeyi planlıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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