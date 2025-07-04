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Avatar Filmi Gerçek Oldu! Japonya, Kas Hareketleriyle Robot Kontrolü Sağlayan Kapsül Geliştirdi

Avatar Filmi Gerçek Oldu! Japonya, Kas Hareketleriyle Robot Kontrolü Sağlayan Kapsül Geliştirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 15:07

Bazen bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler bir anda gerçeğe dönüşüyor. Japonya’daki yeni bir proje tam da böyle bir etki yarattı. H2L isimli şirket, insan kaslarını okuyarak bir robotu uzaktan kontrol etmeyi sağlayan bir kapsül geliştirdi. Bu sistemle artık robotlar ekran başında değil, sizin bedeninizle hareket ediyor. Yani sadece izlemek değil, robotun içinde olmak mümkün hale geliyor.

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H2L tarafından geliştirilen kapsül, oldukça sıra dışı bir teknoloji kullanıyor.

H2L tarafından geliştirilen kapsül, oldukça sıra dışı bir teknoloji kullanıyor.

Kullanıcının vücudundaki en ufak kas hareketlerini algılayan sensörler sayesinde, bir robotu uzaktan anında yönlendirebiliyor. Bileğinizin bir hareketi veya baldırınızdaki hafif bir kasılma, robotun yürümesine, bir eşyayı taşımasına veya bir kapıyı açmasına sebep olabiliyor. Aslında sanki kendi bedeniniz bir anda başka bir yere ışınlanmış gibi hissetmenizi sağlıyor.

İçinde yer alan ekran ve hoparlörler sayesinde, robotun gördüğü ve duyduğu her şeyi siz de eş zamanlı olarak algılayabiliyorsunuz. Yani joystick kullanarak robot yönlendirmekten çok daha fazlası, artık fiziksel bütünleşme yaşanıyor!

H2L bu teknoloji üzerinde daha da ileri gitmeyi planlıyor.

H2L bu teknoloji üzerinde daha da ileri gitmeyi planlıyor.

Şirket, şu anda “proprioseptif geri bildirim” adı verilen bir sistem geliştiriyor. Bu sistem sayesinde, robotun dokunduğu cisimlerin basıncı ve ağırlığı sizin gerçek vücudunuzda da hissedilebilecek. Örneğin robot bir kutu kaldırıyorsa, sizin kolunuz da o ağırlığı taşıyormuş gibi direnç hissedecek.

Kapsül şu anda satışa çıkmadı ancak fiyatı şimdiden belli, yaklaşık 30 milyon yen yani yaklaşık 208.000 dolar. Bu nedenle şu an için daha çok araştırmacılar, teknoloji yatırımcıları ve yeni teknolojilere meraklı özel kullanıcılar için tasarlanmış durumda. Fiyat yüksek olsa da tıpkı ilk akıllı telefonlarda olduğu gibi, gelecekte bu teknolojinin daha ulaşılabilir hale gelmesi mümkün olabilir.

Teknoloji şu anda pahalı ve sınırlı ama pek çok uzman bunun geleceğin çalışma, sağlık ve eğlence sistemlerinde devrim yaratabileceğini düşünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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