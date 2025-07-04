Avatar Filmi Gerçek Oldu! Japonya, Kas Hareketleriyle Robot Kontrolü Sağlayan Kapsül Geliştirdi

Şirket, şu anda “proprioseptif geri bildirim” adı verilen bir sistem geliştiriyor. Bu sistem sayesinde, robotun dokunduğu cisimlerin basıncı ve ağırlığı sizin gerçek vücudunuzda da hissedilebilecek. Örneğin robot bir kutu kaldırıyorsa, sizin kolunuz da o ağırlığı taşıyormuş gibi direnç hissedecek.

Kapsül şu anda satışa çıkmadı ancak fiyatı şimdiden belli, yaklaşık 30 milyon yen yani yaklaşık 208.000 dolar. Bu nedenle şu an için daha çok araştırmacılar, teknoloji yatırımcıları ve yeni teknolojilere meraklı özel kullanıcılar için tasarlanmış durumda. Fiyat yüksek olsa da tıpkı ilk akıllı telefonlarda olduğu gibi, gelecekte bu teknolojinin daha ulaşılabilir hale gelmesi mümkün olabilir.

Teknoloji şu anda pahalı ve sınırlı ama pek çok uzman bunun geleceğin çalışma, sağlık ve eğlence sistemlerinde devrim yaratabileceğini düşünüyor.