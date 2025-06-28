Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA-3'ün Dikkat Çeken Özellikleri
Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirdi. Düşük radar izi ve yüksek mühimmat kapasitesi ile dikkat çekiyor. Uçan kanat tasarımıyla gelişmiş gizlilik sağlıyor. Yüksek hız ve uzun havada kalış süresiyle farklı görevlerde kullanılabiliyor. Türk mühendisliğinin en yeni örneklerinden biri olarak gökyüzündeki yerini almıştı.
Peki ANKA 3'ün özellikleri neler? Gelin bakalım!
Kaynak: TUSAŞ
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ANKA-3’ü rakiplerinden ayıran teknik özellikler
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ANKA-3 ne kadar güçlü mühimmat taşıyabiliyor?
ANKA-3 Teknik Özellikleri
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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