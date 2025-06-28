onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA-3'ün Dikkat Çeken Özellikleri

Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA-3'ün Dikkat Çeken Özellikleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2025 - 14:55

Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirdi. Düşük radar izi ve yüksek mühimmat kapasitesi ile dikkat çekiyor. Uçan kanat tasarımıyla gelişmiş gizlilik sağlıyor. Yüksek hız ve uzun havada kalış süresiyle farklı görevlerde kullanılabiliyor. Türk mühendisliğinin en yeni örneklerinden biri olarak gökyüzündeki yerini almıştı.

Peki ANKA 3'ün özellikleri neler? Gelin bakalım!

Kaynak: TUSAŞ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ANKA-3’ü rakiplerinden ayıran teknik özellikler

ANKA-3’ü rakiplerinden ayıran teknik özellikler

ANKA-3, sahip olduğu uçan kanat tasarımı sayesinde düşük radar görünürlüğüne ulaşarak düşman radarlarından gizlenebiliyor. Bu tasarım, uçağın gövdesinde dikey stabilizenin bulunmaması sayesinde sağlanıyor. Uçan kanat formu, özellikle derin taarruz görevlerinde yüksek avantaj sunuyor. ANKA-3 bu özellikleri sayesinde düşman bölgelerinde tespit edilmeden operasyon gerçekleştirebiliyor.

Teknik olarak ANKA-3, maksimum 6.5 ton kalkış ağırlığına ve 1.2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 40 bin feet irtifada 10 saat boyunca havada kalabiliyor ve 250 kts seyir hızına ulaşabiliyor. Azami hızı ise 425 kts olarak belirtiliyor. Bu performans değerleri, onu sınıfında oldukça iddialı bir insansız hava aracı yapıyor. Ayrıca hem görüş hattı hem de uydu kontrollü uçuş desteği bulunuyor.

ANKA-3 ne kadar güçlü mühimmat taşıyabiliyor?

ANKA-3 ne kadar güçlü mühimmat taşıyabiliyor?

ANKA-3, mühimmatlı konfigürasyonda gövde ve kanatlarında farklı istasyonlar üzerinden toplamda 1200 kg taşıma kapasitesine ulaşıyor. Gövde içindeki iki istasyonda 650 kg’lık mühimmat taşınabiliyor. Kanat içi istasyonlar da aynı kapasitede mühimmat taşıyabiliyor. Kanat dışı istasyonlarda ise 100 kg’a kadar yükleme yapılabiliyor. Bu yapı sayesinde ANKA-3, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatları rahatlıkla entegre edebiliyor.

ANKA-3 projesi, 250’ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa sürede hayata geçirildi. Yerli yapay zeka destekli modelleme ve simülasyon teknolojileri projede aktif olarak kullanıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ANKA ve AKSUNGUR projelerinde kazandığı tecrübeler ANKA-3’ün geliştirilmesinde temel rol oynadı.

ANKA-3 Teknik Özellikleri

ANKA-3 Teknik Özellikleri

  • Azami Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg

  • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200 kg

  • Servis İrtifası: 40.000 feet

  • Havada Kalış Süresi: 10 saat @ 30.000 feet

  • Seyir Hızı: 250 kts (0.42 Mach) @ 30.000 feet

  • Azami Hız: 425 kts (0.7 Mach) @ 30.000 feet

  • Mühimmat Uyumluluğu: SOM-J, MK-82, SDB ve benzeri büyük mühimmatlar

  • Haberleşme: LoS (Görüş Hattı) ve BLOS (Uydu Kontrolü)

  • Uçuş Sistemi: Otonom kalkış, otonom iniş ve otomatik görev icrası

  • Radar İzleri: Düşük radar görünürlüğü sağlayan uçan kanat tasarımı

  • Motor: Ukrayna üretimi turbofan motor

  • Aviyonik: ANKA ve AKSUNGUR ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu uyumu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın