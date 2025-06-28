Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA-3'ün Dikkat Çeken Özellikleri

ANKA-3, mühimmatlı konfigürasyonda gövde ve kanatlarında farklı istasyonlar üzerinden toplamda 1200 kg taşıma kapasitesine ulaşıyor. Gövde içindeki iki istasyonda 650 kg’lık mühimmat taşınabiliyor. Kanat içi istasyonlar da aynı kapasitede mühimmat taşıyabiliyor. Kanat dışı istasyonlarda ise 100 kg’a kadar yükleme yapılabiliyor. Bu yapı sayesinde ANKA-3, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatları rahatlıkla entegre edebiliyor.

ANKA-3 projesi, 250’ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa sürede hayata geçirildi. Yerli yapay zeka destekli modelleme ve simülasyon teknolojileri projede aktif olarak kullanıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ANKA ve AKSUNGUR projelerinde kazandığı tecrübeler ANKA-3’ün geliştirilmesinde temel rol oynadı.