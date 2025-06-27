Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA 3'ün Neden Kuyruğu Yok?
Türkiye insansız hava aracı alanında büyük bir atılım yapıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA 3, alışılmış tasarımların dışına çıkan bir yapıya sahip. ANKA 3’ün en dikkat çeken özelliği ise kuyruğunun olmaması. Peki bu tasarım kararı neden alındı? Kuyruksuz bir uçak kullanmanın avantajları ve zorlukları neler?
İşte detaylar...
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ANKA 3'ün neden kuyruğu yok?
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Kuyruksuz tasarımın bazı zorlukları da var.
ANKA 3’ün kuyruksuz tasarımı aslında dünyada sıkça tercih edilen bir yöntem değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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