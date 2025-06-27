Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA 3'ün Neden Kuyruğu Yok?

ANKA 3’ün kuyruksuz tasarımı aslında çok bilinçli bir tercih. Kuyruksuz uçaklar genellikle popüler kültürde “hayalet uçak” olarak bilinen ve radarlara yakalanması zor hava araçları arasında yer alıyor. Kuyruk olmadığı için uçağın radar izi oldukça küçülüyor. Bu da onu tespit edilmesi güç bir savaş aracına dönüştürüyor. Yani ANKA 3, görünmezlik avantajı için kuyruktan vazgeçiyor.

Bir diğer önemli neden ise aerodinamik avantajlar. Kuyruğu olmayan uçaklar daha az hava direncine maruz kalıyor. Bu da ANKA 3’ün daha az yakıt tüketmesini ve daha uzun süre havada kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda kuyruksuz tasarım uçağı daha hafif yapıyor. Hem hafiflik hem de düşük sürtünme, ANKA 3’ün savaşta daha verimli bir araç olmasını destekliyor.