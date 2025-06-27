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Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA 3'ün Neden Kuyruğu Yok?

Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı ANKA 3'ün Neden Kuyruğu Yok?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 16:46

Türkiye insansız hava aracı alanında büyük bir atılım yapıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA 3, alışılmış tasarımların dışına çıkan bir yapıya sahip. ANKA 3’ün en dikkat çeken özelliği ise kuyruğunun olmaması. Peki bu tasarım kararı neden alındı? Kuyruksuz bir uçak kullanmanın avantajları ve zorlukları neler?

İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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ANKA 3'ün neden kuyruğu yok?

ANKA 3'ün neden kuyruğu yok?

ANKA 3’ün kuyruksuz tasarımı aslında çok bilinçli bir tercih. Kuyruksuz uçaklar genellikle popüler kültürde “hayalet uçak” olarak bilinen ve radarlara yakalanması zor hava araçları arasında yer alıyor. Kuyruk olmadığı için uçağın radar izi oldukça küçülüyor. Bu da onu tespit edilmesi güç bir savaş aracına dönüştürüyor. Yani ANKA 3, görünmezlik avantajı için kuyruktan vazgeçiyor.

Bir diğer önemli neden ise aerodinamik avantajlar. Kuyruğu olmayan uçaklar daha az hava direncine maruz kalıyor. Bu da ANKA 3’ün daha az yakıt tüketmesini ve daha uzun süre havada kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda kuyruksuz tasarım uçağı daha hafif yapıyor. Hem hafiflik hem de düşük sürtünme, ANKA 3’ün savaşta daha verimli bir araç olmasını destekliyor.

Kuyruksuz tasarımın bazı zorlukları da var.

Kuyruksuz tasarımın bazı zorlukları da var.

Kuyruklu uçaklarda yer alan dikey ve yatay sabitleyiciler, uçağın dengede kalmasını sağlar. Ancak ANKA 3 gibi kuyruksuz uçaklarda bu dengeyi sağlamak çok daha zordur. Dikey sabitleyici olmadığında, uçağın burun kısmı sağa veya sola kaymaya daha meyilli olur. Bu da uçuş sırasında kararsızlığa yol açabilir.

Bu tür uçaklarda dengeyi sağlamak için birçok kontrol yüzeyi kullanılır. Uçağın farklı noktalarına yerleştirilen yüzeyler, daha karmaşık kontrol sistemi gerektirir. Bu da hem maliyeti artırır hem de arıza riski yaratır. Yani kuyruksuz uçaklar her ne kadar daha gizli ve hafif olsa da denge ve kontrol konusunda daha zorlu bir yapıya sahip.

ANKA 3’ün kuyruksuz tasarımı aslında dünyada sıkça tercih edilen bir yöntem değil.

ANKA 3’ün kuyruksuz tasarımı aslında dünyada sıkça tercih edilen bir yöntem değil.

Genelde hayalet uçaklarda ve özel askeri projelerde görülüyor. Örneğin Amerika'nın ünlü B-2 Spirit bombardıman uçağı da kuyruksuz bir yapıya sahip. Bu tip uçaklar, özellikle radarlardan saklanmak ve düşman hava savunmasını aşmak için geliştirilir.

Blended Wing Body gibi tasarımlar da yine kuyruksuz kategorisine girer. Bu tip uçaklarda gövde ve kanatlar bir bütün halinde tasarlanır ve aerodinamik yapı ön plana çıkar. Ancak bu uçakların kontrol edilmesi oldukça zordur. Denge sağlamak için birçok yüzey ve gelişmiş yazılım desteği gerekir. ANKA 3 de benzer bir tasarım mantığını kullanıyor ve bu sayede radar izini minimuma indiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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