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Wimbledon'da Tarih Yazan Zeynep Sönmez 3. Turda Elendi

Wimbledon'da Tarih Yazan Zeynep Sönmez 3. Turda Elendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 19:08

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon’da üçüncü turda Rus raket Ekaterina Aleksandrova ile korta çıktı. Wimbledon ana tablosunda tarihi bir başarıya imza atan Sönmez, güçlü rakibi karşısında önemli bir mücadeleye imza attı. 

İlk kez ana tabloda mücadele ettiği Wimbledon’ın ikinci turunda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang’ı 7-5’lik setlerle turnuva dışında bırakan Zeynep ülkemize büyük bir heyecan yaşattı.

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4. tur için sahadaydı.

4. tur için sahadaydı.

Wimbledon’da 3’üncü tur gören ilk Türk tenisçi unvanını alan, tüm Grand Slam organizasyonlarındaysa 1950’den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olan Sönmez bugün Rusya'dan Ekaterina Aleksandrova ile karşılaştı.

Zeynep başarısını bir üst tura taşıyamadı.

Zeynep başarısını bir üst tura taşıyamadı.

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon üçüncü tur maçında Ekaterina Alexandrova'ya 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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