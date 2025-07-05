Wimbledon'da Tarih Yazan Zeynep Sönmez 3. Turda Elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon’da üçüncü turda Rus raket Ekaterina Aleksandrova ile korta çıktı. Wimbledon ana tablosunda tarihi bir başarıya imza atan Sönmez, güçlü rakibi karşısında önemli bir mücadeleye imza attı.

İlk kez ana tabloda mücadele ettiği Wimbledon’ın ikinci turunda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang’ı 7-5’lik setlerle turnuva dışında bırakan Zeynep ülkemize büyük bir heyecan yaşattı.