664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu Oldu
Edirne’de bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde er meydanı yine heyecan doluydu. Finalde Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. İki başpehlivanın kıyasıya mücadelesi tribünleri ayağa kaldırdı, izleyenler adeta nefesini tuttu. Kazanan büyük sevinç yaşarken, müsabakalar sırasında gelen şehit haberi davul zurnayı susturdu.
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664. kez pehlivanlar bir araya geldi.
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Son iki yılın başpehlivanı bu kez erken elendi.
Başpehlivan Orhan Okulu oldu.
Yeni ağa da belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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