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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu Oldu

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 19:06

Edirne’de bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde er meydanı yine heyecan doluydu. Finalde Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. İki başpehlivanın kıyasıya mücadelesi tribünleri ayağa kaldırdı, izleyenler adeta nefesini tuttu. Kazanan büyük sevinç yaşarken, müsabakalar sırasında gelen şehit haberi davul zurnayı susturdu.

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664. kez pehlivanlar bir araya geldi.

664. kez pehlivanlar bir araya geldi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün bir kez daha Edirne'de yapıldı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda, gelen şehit haberleri alandaki herkesi üzerken müsabakaların davul zurna olmadan devam etmesine karar verildi. 

Alanda 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları bir süre tekrarlandı.

Son iki yılın başpehlivanı bu kez erken elendi.

Son iki yılın başpehlivanı bu kez erken elendi.

Edirne’de düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Ali İhsan Batmaz ile karşılaşan Zeybek, müsabaka boyunca daha atak bir güreş ortaya koydu ve rakibini uzun süre baskı altında tuttu. Ancak normal sürede sonuç çıkmayınca mücadele puanlamaya gitti.

Bu bölümde kritik bir anı iyi değerlendiren Batmaz, paçayı kaptırmasına rağmen pozisyondan sıyrılıp Yusuf Can’ın arkasına geçti ve puanı alarak yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Zeybek, üst üste üçüncü kez şampiyon olup altın kemerin ebedi sahibi olma hedefine bu yıl ulaşamadı.

Başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Başpehlivan Orhan Okulu oldu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu arasında yaşandı.

Müsabakayı kazanan Orhan Okulu, üçüncü kez Türkiye Başpehlivanı oldu.

Yeni ağa da belli oldu.

Yeni ağa da belli oldu.

Edirne’de düzenlenen 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında geleneksel ağalık koç ihalesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın ağası Ufuk Özünlü, bu yıl da ihaleyi kazanan isim oldu. Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 lira teklifle 665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası unvanını aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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