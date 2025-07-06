664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu Oldu

Edirne’de düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Ali İhsan Batmaz ile karşılaşan Zeybek, müsabaka boyunca daha atak bir güreş ortaya koydu ve rakibini uzun süre baskı altında tuttu. Ancak normal sürede sonuç çıkmayınca mücadele puanlamaya gitti.

Bu bölümde kritik bir anı iyi değerlendiren Batmaz, paçayı kaptırmasına rağmen pozisyondan sıyrılıp Yusuf Can’ın arkasına geçti ve puanı alarak yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Zeybek, üst üste üçüncü kez şampiyon olup altın kemerin ebedi sahibi olma hedefine bu yıl ulaşamadı.