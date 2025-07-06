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Hapoel Tel Aviv, Oturu Transferini Özcan Deniz'le Duyurdu

Hapoel Tel Aviv, Oturu Transferini Özcan Deniz'le Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 17:49

Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı Daniel Oturu, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile anlaştı. Yıldız oyuncunun transferini kulübü Hapoel ilginç bir şekilde duyurma kararı aldı ve ilginç anlar ortaya çıktı.

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Anadolu Efes'te yol ayrımı...

Anadolu Efes'te yol ayrımı...

Bu sezon ligde ve Avrupa'da kötü bir sezon geçiren Anadolu Efes'te kadroda yapılanma sürüyor. Daniel Oturu ile de yollar kısa süre önce ayrıldı ve yıldız oyuncu İsrail'e gitti.

Hapoel Tel Aviv'e imza attı.

Hapoel Tel Aviv'e imza attı.

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'in Daniel Oturu transferini duyurmak için yayımladığı video sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşımda, sürpriz bir şekilde Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisinden bir sahneye yer verildi.

Video ve konunun bağlantısı ise hem kendi taraftarlarınca hem de basketbol severlerce kurulamadı.

İşte o garip video:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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