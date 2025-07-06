Hapoel Tel Aviv, Oturu Transferini Özcan Deniz'le Duyurdu
Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı Daniel Oturu, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile anlaştı. Yıldız oyuncunun transferini kulübü Hapoel ilginç bir şekilde duyurma kararı aldı ve ilginç anlar ortaya çıktı.
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Anadolu Efes'te yol ayrımı...
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Hapoel Tel Aviv'e imza attı.
İşte o garip video:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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