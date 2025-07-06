Hapoel Tel Aviv, Oturu Transferini Özcan Deniz'le Duyurdu

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'in Daniel Oturu transferini duyurmak için yayımladığı video sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşımda, sürpriz bir şekilde Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisinden bir sahneye yer verildi.

Video ve konunun bağlantısı ise hem kendi taraftarlarınca hem de basketbol severlerce kurulamadı.