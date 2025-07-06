Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Sponsorluğundaki Kadıköy Boğası Artvin'de Kaybetti
Artvin’de bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğa güreşleriyle büyük heyecana sahne oldu. Bölge kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel güreşlerde, festivalin ikinci gününde deste ve ayak kategorilerinde 14 boğa arenaya çıktı. Nefes kesen mücadeleler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Kadıköy Boğası ise final maçına çıktı.
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Boğa güreşleri yapıldı.
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Kadıköy Boğası marşla çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Oradada mı ikinci oldular mk
Birisi Ali Koç'a komplo kurmak istese senaryoyu böyle kurgulardı.
Birisi Ali Koç'a komplo kurmak istese senaryoyu böyle kurgulardı.