Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Sponsorluğundaki Kadıköy Boğası Artvin'de Kaybetti

Günün en dikkat çeken anlarından biri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sponsorluğunu üstlendiği “Kadıköy Boğası”nın sahneye çıkışı oldu. Fenerbahçe marşı eşliğinde arenaya görkemli bir şekilde giren boğa, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yıl boyunca bakımı ve hazırlıkları Ali Koç tarafından üstlenilen Kadıköy Boğası, tüm ilgiyi üzerine toplasa da rakibi karşısında beklenen performansı gösteremeyerek güreşi kaybetti.