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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Sponsorluğundaki Kadıköy Boğası Artvin'de Kaybetti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Sponsorluğundaki Kadıköy Boğası Artvin'de Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 20:58

Artvin’de bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğa güreşleriyle büyük heyecana sahne oldu. Bölge kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel güreşlerde, festivalin ikinci gününde deste ve ayak kategorilerinde 14 boğa arenaya çıktı. Nefes kesen mücadeleler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kadıköy Boğası ise final maçına çıktı.

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Boğa güreşleri yapıldı.

Boğa güreşleri yapıldı.

Artvin’in köklü geleneklerinden biri olan 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğa güreşleriyle büyük ilgi gördü. Festivalin ikinci gününde deste ve ayak kategorilerinde arenaya çıkan 14 boğa, kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen anların yaşandığı güreşlerde, izleyiciler heyecanla arenaya kilitlendi.

Kadıköy Boğası marşla çıktı.

Kadıköy Boğası marşla çıktı.

Günün en dikkat çeken anlarından biri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sponsorluğunu üstlendiği “Kadıköy Boğası”nın sahneye çıkışı oldu. Fenerbahçe marşı eşliğinde arenaya görkemli bir şekilde giren boğa, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yıl boyunca bakımı ve hazırlıkları Ali Koç tarafından üstlenilen Kadıköy Boğası, tüm ilgiyi üzerine toplasa da rakibi karşısında beklenen performansı gösteremeyerek güreşi kaybetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Metin

Oradada mı ikinci oldular mk

Cengiz ÇİFTÇİ

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