onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la Görüştü ve Açıklama Yaptı

İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la Görüştü ve Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 21:39

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, yarın (7 Temmuz Pazartesi) AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesinde, İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Heyet, Öcalan'la görüştü.

Heyet, Öcalan'la görüştü.

Daha önce duyurulmayan Öcalan görüşmesi sonrası partiden yapılan açıklamada, 'Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile yaptığı görüşmeyi tamamlayarak İmralı'dan ayrıldı.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

'Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın