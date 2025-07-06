İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la Görüştü ve Açıklama Yaptı
DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, yarın (7 Temmuz Pazartesi) AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesinde, İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Heyet, Öcalan'la görüştü.
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Açıklamanın tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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