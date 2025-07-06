Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: 5 Asker Metan Gazı Sonucu Şehit Oldu
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i şehit oldu. Bölgedeki çalışmalar özel ekiplerle sürdürülüyor.
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.
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Kahreden haber Pençe - Kilit Harekat bölgesinden geldi.
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"19 asker metan gazından etkilendi"
Şehit 5 askerin isimleri belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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