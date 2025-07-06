Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: 5 Asker Metan Gazı Sonucu Şehit Oldu

MSB'nin yaptığı açıklamada 19 askerin metan gazından etkilendiği ve 5'inin şehit olduğu öğrenildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.'