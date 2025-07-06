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Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: 5 Asker Metan Gazı Sonucu Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: 5 Asker Metan Gazı Sonucu Şehit Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 17:34

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i şehit oldu. Bölgedeki çalışmalar özel ekiplerle sürdürülüyor.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

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Kahreden haber Pençe - Kilit Harekat bölgesinden geldi.

Kahreden haber Pençe - Kilit Harekat bölgesinden geldi.

MSB'nin yaptığı açıklama ile acı haber öğrenildi. Açıklamada çatışmada şehit olan bir askerin naaşına ulaşılamadığı bilgisi verildi: 

'Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.'

"19 asker metan gazından etkilendi"

"19 asker metan gazından etkilendi"

MSB'nin yaptığı açıklamada 19 askerin metan gazından etkilendiği ve 5'inin şehit olduğu öğrenildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.'

Şehit 5 askerin isimleri belli oldu.

Şehit 5 askerin isimleri belli oldu.

Kuzey Irak'ta bir mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan 5 askerimizin kimlikleri açıklandı.

• İsth. Ütğm. Ege Akar

• Müht. Asb. Kd. Çvş. Abdurrahman Akdoğan

• P. Söz. Er Özkan Özkanlı

• P. Söz. Er Mahsun Yeşildemir

• P. Söz. Er Ahmet Kuşak

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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