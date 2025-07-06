Mansur Yavaş, "Ankara'ya Operasyon Gelir mi?" Sorusunu Yanıtladı

Şeffaflık vurgusu yapan Yavaş, şunları söyledi:

'Şeffaf şekilde tüm ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. 5 bin tanesi YouTube’da. Belediyede biri yanlış yaptı diye ben de o yanlışı yapmak zorunda değilim. Tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar. Tutuklama tehdidi ile insanları ifadeye zorlarsanız bir yerde zaten iftara atacaktır. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar.”'