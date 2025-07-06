Mansur Yavaş, "Ankara'ya Operasyon Gelir mi?" Sorusunu Yanıtladı
CHP’li belediyelere yönelik Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonların ardından gözler Ankara’ya çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, operasyon iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara’ya yönelik herhangi bir operasyon olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.
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Mansur Yavaş'tan "Ankara'ya operasyon gelir mi?" sorusuna cevap geldi.
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İhaleleri YouTube'dan yayınladığını söyleyen Yavaş, "alnımız açık" dedi.
Zeydan Karalar'a destek verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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