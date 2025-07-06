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Mansur Yavaş, "Ankara'ya Operasyon Gelir mi?" Sorusunu Yanıtladı

Mansur Yavaş, "Ankara'ya Operasyon Gelir mi?" Sorusunu Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 19:42

CHP’li belediyelere yönelik Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonların ardından gözler Ankara’ya çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, operasyon iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara’ya yönelik herhangi bir operasyon olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

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Mansur Yavaş'tan "Ankara'ya operasyon gelir mi?" sorusuna cevap geldi.

Mansur Yavaş'tan "Ankara'ya operasyon gelir mi?" sorusuna cevap geldi.

Mansur Yavaş, “Tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar” diyerek net bir açıklama yaptı.

İhaleleri YouTube'dan yayınladığını söyleyen Yavaş, "alnımız açık" dedi.

İhaleleri YouTube'dan yayınladığını söyleyen Yavaş, "alnımız açık" dedi.

Şeffaflık vurgusu yapan Yavaş, şunları söyledi: 

'Şeffaf şekilde tüm ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. 5 bin tanesi YouTube’da. Belediyede biri yanlış yaptı diye ben de o yanlışı yapmak zorunda değilim. Tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar. Tutuklama tehdidi ile insanları ifadeye zorlarsanız bir yerde zaten iftara atacaktır. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar.”'

Zeydan Karalar'a destek verdi.

Zeydan Karalar'a destek verdi.

Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan Yavaş, “Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi'ndeki bir olaydan dolayı gözaltında. Delilleri 7 yıldır karartmadı da şimdi mi karartacak? Bunun halkta ters teptiğine inanıyorum. Bu hep seçimlere yansımıştır. Mağdurların mağduriyetini halk telafi etmiştir” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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