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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'ye Destek Ziyaretinde Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'ye Destek Ziyaretinde Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 18:37

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beraberindeki heyetle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ağırlanan heyete, görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.

İki partinin lideri, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hatimoğulları değerlendirmelerde bulundu ve gündeme dair mesajlar verdi.

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Dayanışma ve destek ziyareti gerçekleşti.

Dayanışma ve destek ziyareti gerçekleşti.

Tülay Hatimoğulları ziyaret sonrası yaptığı açıklamada CHP'ye desteklerini dile getirdi ve şunları söyledi: 

“Bugün CHP’ye yaptığımız ziyaretin amacı, dün sabah düzenlenen şafak operasyonuyla halkın iradesine vurulan darbeye karşı geçmiş olsun dileklerimizi iletmektir. Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte gözaltılar gerçekleşti. Bir tutuklama da oldu; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı.

Umut ediyoruz ki yargı bu yanlıştan geri döner ve gözaltına alınan belediye başkanları serbest bırakılır. Bu sabah olağanüstü MYK toplantısı çağrısı yaptık. MYK’da gözaltı süreçlerini ve belediyelere yönelik operasyonları değerlendirdik.'

"Bu operasyonlar siyasi"

"Bu operasyonlar siyasi"

Hatimoğulları, operasyonları siyasi diye nitelerken, iktidara 'bağımsız komisyon' önerisi getirdi: 

'Bu operasyonları kayyum anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Bugün bu operasyonların bir siyasi operasyon olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet yolsuzluk ya da başka bir suç varsa, herkes hakkında soruşturma başlatılabilir. Fakat bunları bir kılıf hâline getirerek ve bu şekilde bir siyasi operasyona dönüştürülmesini asla kabul etmiyoruz.

Bir komisyon oluşturulsun bağımsız yargı devreye girsin sadece muhalefet partilerinin belediyeler, değil iktidar partilerin belediyelerinin de soruşturulacağı bir çalışma yürütülsün.”

Soykan'a destek açıklaması geldi.

Soykan'a destek açıklaması geldi.

Tülay Hatimoğulları, gözaltındaki gazeteci Timur Soykan'a da değindi ve “Gözaltına alınması, gerekçesi bütün bunların hiçbirinin gerçek anlamda hukukla yargıyla alakası olmadığını biliyoruz. Bugün Türkiye’de bütün özgür kalemlere özgür yazan klavyelere, özgürce fotoğraf çekene bile operasyon düzenleniyor, gözaltına alınıyor, tutuklanmak isteniyor.' dendi. Hatimoğulları, söxzlerini 'Hiçbir gazeteci gözaltına alınamaz, hiç kimse fikirlerinden, düşüncesinden dolayı ne gözaltına alınabilir ne de tutuklanabilir! Ümit ediyorum ki yargı bu hatadan döner ve kendisini serbest bırakır.” şeklinde noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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