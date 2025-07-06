DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'ye Destek Ziyaretinde Bulundu

Hatimoğulları, operasyonları siyasi diye nitelerken, iktidara 'bağımsız komisyon' önerisi getirdi:

'Bu operasyonları kayyum anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Bugün bu operasyonların bir siyasi operasyon olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet yolsuzluk ya da başka bir suç varsa, herkes hakkında soruşturma başlatılabilir. Fakat bunları bir kılıf hâline getirerek ve bu şekilde bir siyasi operasyona dönüştürülmesini asla kabul etmiyoruz.

Bir komisyon oluşturulsun bağımsız yargı devreye girsin sadece muhalefet partilerinin belediyeler, değil iktidar partilerin belediyelerinin de soruşturulacağı bir çalışma yürütülsün.”