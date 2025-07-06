DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'ye Destek Ziyaretinde Bulundu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beraberindeki heyetle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ağırlanan heyete, görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.
İki partinin lideri, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hatimoğulları değerlendirmelerde bulundu ve gündeme dair mesajlar verdi.
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Dayanışma ve destek ziyareti gerçekleşti.
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Soykan'a destek açıklaması geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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