Sakarya Valiliği Açıkladı: Mescitten Tepki Çeken Paylaşım Yapan 2 Kız Öğrenci Gözaltına Alındı

'Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda “betty” rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'