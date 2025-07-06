Sakarya Valiliği Açıkladı: Mescitten Tepki Çeken Paylaşım Yapan 2 Kız Öğrenci Gözaltına Alındı
Sakarya Valiliği, sosyal medyada tepki çeken paylaşımı yaptığı belirlenen 2 kız öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.
Paylaşımda, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum. Ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin.” ifadeleri yer alıyordu.
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Sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem olmuştu.
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Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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