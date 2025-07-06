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Sakarya Valiliği Açıkladı: Mescitten Tepki Çeken Paylaşım Yapan 2 Kız Öğrenci Gözaltına Alındı

Sakarya Valiliği Açıkladı: Mescitten Tepki Çeken Paylaşım Yapan 2 Kız Öğrenci Gözaltına Alındı

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 13:21

Sakarya Valiliği, sosyal medyada tepki çeken paylaşımı yaptığı belirlenen 2 kız öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Paylaşımda, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum. Ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin.” ifadeleri yer alıyordu.

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Sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem olmuştu.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem olmuştu.

“betty” isimli hesap tarafından yapılan paylaşımda, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin” ifadeleri yer alıyordu.

Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.

Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.
twitter.com

'Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda “betty” rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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