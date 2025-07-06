Ali Erbaş Paylaştı: Orman Yangınlarının Durması İçin Dua Edildi

Başta İzmir’de olmak üzere birçok kentte meydana gelen orman yangınları nedeniyle yüzbinlerce vatandaş evinden oldu, binlerce hektarlık orman alanları yandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son olarak Hatay, Bursa ve Edirne’deki orman yangınlarının da kontrol altına alındığını açıkladı.