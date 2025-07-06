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Ali Erbaş Paylaştı: Orman Yangınlarının Durması İçin Dua Edildi

Ali Erbaş Paylaştı: Orman Yangınlarının Durması İçin Dua Edildi

Ali Erbaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 10:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak’ta bulunan Şırnak Ulu Camii’nde orman yangınlarının durması için yatsı namazı sonrasında dua etti. Erbaş’ın duası tüm illerdeki camilerde yayınlandı.

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Türkiye geçtiğimiz hafta içi yaşanan orman yangınlarıyla büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye geçtiğimiz hafta içi yaşanan orman yangınlarıyla büyük üzüntü yaşadı.

Başta İzmir’de olmak üzere birçok kentte meydana gelen orman yangınları nedeniyle yüzbinlerce vatandaş evinden oldu, binlerce hektarlık orman alanları yandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son olarak Hatay, Bursa ve Edirne’deki orman yangınlarının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Diyanet orman yangınları için tüm camilerde dua etti.

Diyanet orman yangınları için tüm camilerde dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak’ta yatsı namazı sonrasında orman yangınlarının durması için dua etti. Erbaş’ın duası tüm illerdeki camilerde de yankılandı.

Ali Erbaş’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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