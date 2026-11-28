Ezel, Kuzey Güney ve Çukur gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Rıza Kocaoğlu, özel hayatıyla yeniden gündemde. Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan oyuncunun, kendisi gibi oyuncu olan İlay Erkök ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi. İddiayla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Onur Üçkarışoğlu, TV100