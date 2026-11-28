Rıza Kocaoğlu'nun Meslektaşı ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
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Ezel, Kuzey Güney ve Çukur gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Rıza Kocaoğlu, özel hayatıyla yeniden gündemde. Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan oyuncunun, kendisi gibi oyuncu olan İlay Erkök ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi. İddiayla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Onur Üçkarışoğlu, TV100
Rıza Kocaoğlu, Ezel, Kuzey Güney ve Çukur dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Rıza Kocaoğlu, son olarak İnci Taneleri dizisinde Nusret karakterine hayat verdi.
tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre, Rıza Kocaoğlu'nun meslektaşı İlay Erkök ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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