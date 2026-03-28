Rıza Kocaoğlu Tiyatronun Hayatını Nasıl Değiştirdiğini Anlattı

“Çocuktum, 14 yaşındaydım. Biz daha çok gecekondu semtinde oturuyorduk ve oradan taşındığımızda annemin vasıtasıyla tiyatro kursuna başladım. Kendi içimdeki öfkeyi, ergenlikle ilgili bütün o boğuşmaları sanatla yendim. O mahalleye geri gitmeyeyim, suça bulaşmayayım diye kursa devam ettim. Benim hayatımı kurtaran tiyatro oldu açıkçası. Orada kendimi buldum, yetenekli olduğumu fark ettim. Bu durum derslerime de etki etti ve tiyatro sayesinde çok daha düzenli bir öğrenci oldum.”