Rıza Kocaoğlu Tiyatronun Hayatını Nasıl Değiştirdiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.03.2026 - 12:55

Rıza Kocaoğlu, gençlik yıllarına dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Oyuncu, tiyatronun hayatındaki yerini ve nelere vesile olduğunu anlattı. Küçük yaşlarda başladığı bu yolculuğun kendisini nasıl etkilediğini ifade etti. Özellikle yaşadığı çevrenin üzerindeki etkisine değindi. Sanatla tanışmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Gelin detaylara geçelim…

Reklam

Rıza Kocaoğlu, tiyatroya nasıl başladığını ve bu sürecin hayatına etkisini anlattı.

Genç yaşlarda tekinsiz bir ortamda büyüdüğünü ifade etti. Ailesinin desteğiyle tiyatro kursuna yöneldiğini ve bu kararın hayatında önemli bir değişim yarattığını dile getirdi. Oyuncu, yaşadığı çevrenin kendisini zorladığını da belirtti. Tiyatroyla tanışmasının ardından hayatında farklı bir sayfa açıldığını ifade etti.

Oyuncu bu süreci şu sözlerle anlattı 👇

“Çocuktum, 14 yaşındaydım. Biz daha çok gecekondu semtinde oturuyorduk ve oradan taşındığımızda annemin vasıtasıyla tiyatro kursuna başladım. Kendi içimdeki öfkeyi, ergenlikle ilgili bütün o boğuşmaları sanatla yendim. O mahalleye geri gitmeyeyim, suça bulaşmayayım diye kursa devam ettim. Benim hayatımı kurtaran tiyatro oldu açıkçası. Orada kendimi buldum, yetenekli olduğumu fark ettim. Bu durum derslerime de etki etti ve tiyatro sayesinde çok daha düzenli bir öğrenci oldum.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
