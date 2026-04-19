Aniden Final Yapmıştı: Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri'nin Ani Finalinin Nedenini Açıkladı

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Rıza Kocaoğlu,

“Organize İşler’i çektik. Diziye Eylül de girmemiz gerekiyordu. Şubat'ta girdik. Öbür diziler başlamış oldu. Zaten 16 bölüm çekip bitirecektik. İzlenme düştüğü için Yılmaz Erdoğan o hikayeyi 7 bölüme toparladı.”

Dizinin genel tonuna ilişkin değerlendirmesinde ise, “Başladığı çizgiyi koruyabilirdi ama televizyonun beklentisine göre şekillendirmek yerine kendi bakışını sürdürmeyi tercih etti” diyen oyuncu, “Genel olarak o başladığı tonda devam edebilirdi. Kendi etiğinden ödün vermedi, televizyonun ondan istediği yere götürmedi. Benim oynadığım karakter ve çevresine elimize s’lah vermedi. Televizyonda tutan vurma kırma işlerine girmeyip kendi hayat bakışını dizide de göstermeye çalıştı” şeklinde açıklamada bulundu. Reytinglerin düşmesiyle birlikte de dizi final yaptı.