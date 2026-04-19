article/comments
article/share
Haberler
TV
Aniden Final Yapmıştı: Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri'nin Ani Finalinin Nedenini Açıkladı

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 15:03

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve özellikle ilk sezonuyla büyük ses getiren İnci Taneleri, üçüncü sezonuna 2025-2026 sezonunun ortasında başlamıştı. Yayına başladıktan sonra aniden final yapan dizinin neden bittiği merak uyandırmıştı. Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri'nin finaliyle ilgili açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri aniden final yapmıştı ve "İnci Taneleri neden bitti, neden final yaptı?" sorularını da beraberinde getirmişti.

Fenomen dizi özellikle ilk sezonunda büyük ses getirmiş, ikinci sezonun arasından verdiği ara uzamış ve dizi sezona, sezonun ortasında başlamıştı. 3. sezonda 16 bölüm yayınlanacağı söylenen dizi, 7. bölümüyle ani bir final yapmıştı.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Rıza Kocaoğlu

“Organize İşler’i çektik. Diziye Eylül de girmemiz gerekiyordu. Şubat'ta girdik. Öbür diziler başlamış oldu. Zaten 16 bölüm çekip bitirecektik. İzlenme düştüğü için Yılmaz Erdoğan o hikayeyi 7 bölüme toparladı.”

Dizinin genel tonuna ilişkin değerlendirmesinde ise, “Başladığı çizgiyi koruyabilirdi ama televizyonun beklentisine göre şekillendirmek yerine kendi bakışını sürdürmeyi tercih etti” diyen oyuncu, “Genel olarak o başladığı tonda devam edebilirdi. Kendi etiğinden ödün vermedi, televizyonun ondan istediği yere götürmedi. Benim oynadığım karakter ve çevresine elimize s’lah vermedi. Televizyonda tutan vurma kırma işlerine girmeyip kendi hayat bakışını dizide de göstermeye çalıştı” şeklinde açıklamada bulundu. Reytinglerin düşmesiyle birlikte de dizi final yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın