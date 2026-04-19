Diziler İptal Edildi Tek Rakibi Kendisiydi: 18 Nisan Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 13:15

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından diziler birer birer iptal edildi. Dün akşam Gönül Dağı'nın iptal edilmesinin ardından bir tek Güller ve Günahlar yayınlandı. Dizi, zirvedeki yerini aldı. 

18 Nisan reyting sonuçları belli oldu.

Okul saldırılarının ardından dizilerin yeni bölümleri birer birer iptal edilirken bir tek Güller ve Günahlar ekrana geldi.

18 Nisan Cumartesi yeni bölümü yayınlanan Güller ve Günahlar reytinglerde zirveye yerleşti. Survivor'ın yükselişi dikkat çekti.

Gönül Dağı ekrana gelmezken yayındaki dizi ve programların sıralaması şu şekilde oldu:

18 Nisan Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

TOTAL

1.Güller ve Günahlar 8,61

3.Survivor 4,33

AB

1.Güller ve Günahlar 6,55

2.Survivor 3,20

ABC1

1.Güller ve Günahlar 7,36

2.Survivor 3,48

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
