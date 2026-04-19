Diziden Ayrılmamış, Çıkarılmış! Fırat Tanış'ın Delikanlı'dan Çıkarılma Nedeni Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 08:30

Fırat Tanış'ın Show TV'de ekrana gelen Delikanlı dizisine dahil olduğu açıklanmış, dün de diziden 'yoğunluğu' sebebiyle ayrıldığı duyurulmuştu. Gerçek çok farklı çıktı! Detayları gazeteci Birsen Altuntaş açıkladı.

Fırat Tanış'ın Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı dizisine dahil olduğu açıklanmıştı.

Ancak dün yapılan açıklamada Fırat Tanış'ın projeden ayrıldığı belirtildi. Oyuncunun 'yoğunluğu' ise bu ayrılığa sebep olarak sunuldu. 

3. bölümde diziye Miran karakteriyle dahil olacak Fırat Tanış'ın gerçek ayrılık nedeni belli oldu! Delikanlı dizisine dahil olduğu açıklanan Fırat Tanış, kadına şiddet iddialarıyla gündeme geldiği için sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV yönetimi tepkilerin ardından oyuncunun diziden çıkarılmasına karar verdi. 7 ay önce kayyum atanan kanalın kötü örnek oluşturacak ekran yüzleriyle çalışmama kararı olduğu iddia ediliyor. Bir diğer iddiaya göre ise Show TV'nin bu kararının ardından Fırat Tanış'la çekilen sahneler silindi. Karakterin dizideki geleceğiyle ilgili ise henüz bir karar alınmadı.

OGM'den gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimize mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.”

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
