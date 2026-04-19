Diziden Ayrılmamış, Çıkarılmış! Fırat Tanış'ın Delikanlı'dan Çıkarılma Nedeni Belli Oldu

Ancak dün yapılan açıklamada Fırat Tanış'ın projeden ayrıldığı belirtildi. Oyuncunun 'yoğunluğu' ise bu ayrılığa sebep olarak sunuldu.

3. bölümde diziye Miran karakteriyle dahil olacak Fırat Tanış'ın gerçek ayrılık nedeni belli oldu! Delikanlı dizisine dahil olduğu açıklanan Fırat Tanış, kadına şiddet iddialarıyla gündeme geldiği için sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV yönetimi tepkilerin ardından oyuncunun diziden çıkarılmasına karar verdi. 7 ay önce kayyum atanan kanalın kötü örnek oluşturacak ekran yüzleriyle çalışmama kararı olduğu iddia ediliyor. Bir diğer iddiaya göre ise Show TV'nin bu kararının ardından Fırat Tanış'la çekilen sahneler silindi. Karakterin dizideki geleceğiyle ilgili ise henüz bir karar alınmadı.

OGM'den gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimize mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.”