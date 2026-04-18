Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Dönem: 5. Sezon İçin Sürpriz İsimle Anlaşma Sağlandı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.04.2026 - 18:53

Televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonu için izleyicilerini heyecanlandıracak bir hamle yaptı. Uzun süredir hangi projeyle döneceği merak edilen başarılı oyuncu Murat Aygen'in yeni adresi nihayet netlik kazandı. Gold Film imzalı dizinin yapımcılarıyla bir araya gelen ünlü isim, fenomen dizinin kadrosuna dahil olmak için ilk adımı attı. Gelin detaylara geçelim…

Ekranların sevilen yüzü Murat Aygen, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibine katılmaya hazırlanıyor.

Bir süredir yeni projeleri değerlendiren tecrübeli oyuncunun tercihi, reyting rekorları kıran bu iddialı yapımdan yana oldu. Yapım şirketi Gold Film ile masaya oturan Aygen, projenin 5. sezonu için prensipte anlaşma sağladığını duyurdu.

"Prensipte tamam dedik"

Aygen, mayıstaki toplantıların ardından resmi imzaların tamamlanacağını aktardı. Bu süreçte senaryo ekibinin Aygen için hazırlık içinde olduğu ve karakterin hikayedeki dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Dizinin kemik kadrosuna dahil olacak yeni isim şimdiden heyecanı artırdı.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
