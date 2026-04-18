Mert Ramazan Demir’li Delikanlı Dizisine Katılan Ünlü Oyuncu Projeden Ayrıldı

Mert Ramazan Demir’li Delikanlı Dizisine Katılan Ünlü Oyuncu Projeden Ayrıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.04.2026 - 17:48

Show TV’de başlayan Delikanlı dizisi yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Mert Ramazan Demir, Salih Bademci, Melis Sezen ve Mina Demirtaş’ın başrolleri paylaştığı projeye Fırat Tanış’ın da katılacağı açıklanmıştı. Ancak yapım ekibinin yaptığı resmi açıklamayla işlerin değiştiği ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim…

Show TV’de yayınlanan Delikanlı’nın ilerleyen bölümlerinde Fırat Tanış’ın kadroya dahil olacağı açıklanmıştı.

Show TV’de yayınlanan Delikanlı’nın ilerleyen bölümlerinde Fırat Tanış’ın kadroya dahil olacağı açıklanmıştı.

Mert Ramazan Demir’le yakın zamanda başka bir projede de yer alan Fırat Tanış 3. bölümle birlikte hikayeye girecek, Yusuf karakterinin de akıl hocası olacaktı. Ancak planlandığı gibi olmadı.

Yapım ekibi Fırat Tanış’ın projeden ayrıldığını açıkladı. 👇

Yapım ekibi Fırat Tanış’ın projeden ayrıldığını açıkladı. 👇

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış ile proje özelindeki görüşmelerimizi, mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.” 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hakkındaki şiddet davası nedeniyle tepki çeken Fırat Tanış, OGM Pictures yapımı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kararın, 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminin kötü örnek oluşturacak isimlerle çalışmama politikası doğrultusunda alındığı belirtildi. Çekilen sahneleri de bölümden kaldırıldı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
