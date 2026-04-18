Televizyon Yayıncıları Derneği'nden Açıklama: "En Güvenilir Mecra Televizyondur"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı,

yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Bu tür acı olayların ardından toplumda farklı değerlendirmelerin yapılması anlaşılır bir

durumdur. Ancak böylesine ciddi ve çok boyutlu hadiselerin nedenlerini tek bir mecra

ya da içerik türü üzerinden açıklamaya çalışmanın, meseleyi tüm yönleriyle

değerlendirmeyi zorlaştırabileceği kanaatindeyiz.

Çocukların ve gençlerin korunması, güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı gelişimlerinin

desteklenmesi; aile, eğitim ortamı, sosyal çevre, dijital mecralar ve diğer toplumsal

etkenler dahil olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

Televizyon yayıncıları olarak, bu tür hassas konularda genelleyici değerlendirmeler

yerine, tüm boyutları gözeten sağduyulu bir yaklaşımın benimsenmesinin önemli

olduğuna inanıyoruz.

Yapılan incelemelerde ortaya çıkan bazı bulgular, çocukların maruz kaldıkları içeriklerin

ve çevresel faktörlerin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, tüm

paydaşların ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin, çocukların korunması ve

toplumsal farkındalığın artırılması açısından kritik olduğu değerlendirilmektedir.

Olayların ardından yapılan değerlendirmelerde, farklı mecralara yönelik çeşitli yorum ve

yaklaşımların kamuoyuna yansıdığı görülmektedir. Ancak neredeyse hiçbir denetimin

ve kuralın olmadığı sosyal medya ve zararlı içeriklere sahip oyun platformlarını işaret

eden tüm bu bilgi ve bulgulara rağmen olayın hemen ardından suçlu ve hedef olarak

televizyon kanallarının gösterilmesi yanlış bir bakış açısıdır. Bu yanlış yönlendirme

neticesinde her türlü şiddet, provokasyon ve dezenformasyonun kol gezdiği sosyal

medya ve şiddeti özendiren dijital oyunların mercek altına alınması gerektiğini

düşünmekteyiz.

Reklamların sosyal medya ve zararlı içeriğe sahip oyun platformlarına yönelmesi

buralardaki şiddet içerikli paylaşımların artmasını sağlamaktadır. Çünkü daha fazla

görüntülenme, izlenme ve tık alma çabası; şiddeti, dezenformasyonu ve toplumu

rencide edici içerik üretimini beslemektedir. Söz konusu mecralar sınırları kesin olarak

çizilmiş kurallara tabi olmadıkları ve yeterli denetlenemedikleri için zararlı içerikleri

engellemek de kolay kolay mümkün olmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki televizyon kanallarımız ülkemize yatırım ve istihdam sağlamaktadır.

İstatistiklere göre Türkiye’deki en güvenilir mecra televizyondur.

Türkiye’ye değer katan ve denetlenen köklü televizyon kanalları yerine denetimsiz ve

şeffaf olmayan sosyal medya ve zararlı içeriğe sahip dijital oyun platformları gibi

mecralara yönlenilmesi bu tarz mecralardaki zararlı içerikleri daha da artıracaktır.

Televizyon yayıncıları olarak böylesine hassas konularda, genelleyici ve tek taraflı

değerlendirmeler yerine, çok boyutlu ve sağduyulu bir yaklaşımın benimsenmesi

gerektiğine inanıyoruz.

Televizyon yayıncılığı, uzun yıllardır ülkemizde toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet

göstermekte; denetim mekanizmaları ve yayın ilkeleri doğrultusunda içerik üretmeye

devam etmektedir. Bu çerçevede, tüm medya mecralarının ortak bir hassasiyetle

hareket etmesi ve çocukların korunmasını önceleyen bir anlayışın güçlendirilmesi büyük

önem taşımaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sağduyulu değerlendirmelerin öne çıkması

adına bu görüşlerimizi saygıyla paylaşıyoruz.

Televizyon Yayıncıları Derneği