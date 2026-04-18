Partner mi Olacaklar? Doğukan Güngör'ün Yeni Dizisi Haysiyet'e Sürpriz Oyuncu

Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2026 - 10:35

Yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör'ün Haysiyet adlı yeni diziyle ekranlara geri döneceği açıklanırken diziye dahil olan yeni isim açıklandı. Sürpriz oyuncu, yeni Ferhunde olarak karşımıza çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nin ardından yeni dizisi belli olmuştu.

Yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'ün yeni dizi projesi merak yarattı. Kanal D'de yayınlanacak Haysiyet adlı dizinin başrolü için anlaşan Güngör'ün yeni dizisinin kadrosu şekilleniyor.

Elifcan Ongular, Doğukan Güngör'lü Haysiyet dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre modern bir 'Yaprak Dökümü' hikayesi olan Haysiyet dizisinde Suzan'ı canlandıracak olan Elifcan Ongurlar, yeni Ferhunde olacak. Karlıova ailesinin gelini Suzan olarak karşımıza çıkacak olan Ongurlar'ın Doğukan Güngör'le partner olup olmayacağı henüz net değil.

Öte yandan Haysiyet dizisindeki Sadık karakteri için Kerem Alışık'a teklif götürüldüğü açıklandı.

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
