Murat Tolga Şen’den Türk Dizilerine Sert Eleştiri: “Tüm Dizileri Sonlandırın"

Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2026 - 22:21

Sinema yazarı Murat Tolga Şen, X hesabından şiddet içeren yerli dizileri eleştirdi. Murat Tolga Şen, senaristlerden sakin hikayelerin izlenmediğine dair mesajlar aldığını belirtip televizyon için yepyeni bir öneride bulundu.

Murat Tolga Şen, X hesabından günümüz yerli dizilerini eleştirdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki şiddet olaylarının ardından televizyondaki mafya ve şiddet konulu yerli dizilerin yoğunluğu gündem oldu. Eskisi kadar aile ve komedi dizisi yapılmaması, yapılsa bile reyting almamasını eleştiren Murat Tolga Şen, yarından itibaren mevcut tüm yerli dizilerin sonlandırılmasıyla yepyeni bir sisteme geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte sinema yazarı Murat Tolga Şen'in o tweeti:

'Bazı senarist dostlardan, 'sakin hikayeler yazmayı biz de isteriz ama kimse izlemez' mesajları alıyorum.

Bakın, yarından itibaren tüm ulusal kanallar mevcut dizileri sonlandırıp Süper Baba'nın, Şaşıfelek Çıkmazı'nın, Yeditepe İstanbul'un, İkinci Bahar'ın, 7 Numara'nın modern versiyonlarını çekmeye başlasa...

Bir hafta sonra aynı reytingleri alacaklar.

Ve de her akşam 3 saat aynı diziyi yayınlamak yerine... 1 saat sitcom, bir saat müzik eğlence, 2 saat film koy. Elini tutan mı var?

Halkın TV'den başka bir eğlencesi yok. Bundan yıllar önce bir ay falan reyting ölçülmedi, o bir ayda bile TV'ye kalite geldi. Herkes yine TV başındaydı.

Sanki, 'ver bana mafya ver, ohh mis gibi barut kokusu, kan istiyorum kann' diyen bir halk var.

Eğlenceye lağımı siz bağladınız, Kanal patronları ve yapımcılar!

Bu saatten sonra hedeftesiniz.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
