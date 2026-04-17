Murat Tolga Şen’den Türk Dizilerine Sert Eleştiri: “Tüm Dizileri Sonlandırın"

'Bazı senarist dostlardan, 'sakin hikayeler yazmayı biz de isteriz ama kimse izlemez' mesajları alıyorum.

Bakın, yarından itibaren tüm ulusal kanallar mevcut dizileri sonlandırıp Süper Baba'nın, Şaşıfelek Çıkmazı'nın, Yeditepe İstanbul'un, İkinci Bahar'ın, 7 Numara'nın modern versiyonlarını çekmeye başlasa...

Bir hafta sonra aynı reytingleri alacaklar.

Ve de her akşam 3 saat aynı diziyi yayınlamak yerine... 1 saat sitcom, bir saat müzik eğlence, 2 saat film koy. Elini tutan mı var?

Halkın TV'den başka bir eğlencesi yok. Bundan yıllar önce bir ay falan reyting ölçülmedi, o bir ayda bile TV'ye kalite geldi. Herkes yine TV başındaydı.

Sanki, 'ver bana mafya ver, ohh mis gibi barut kokusu, kan istiyorum kann' diyen bir halk var.

Eğlenceye lağımı siz bağladınız, Kanal patronları ve yapımcılar!

Bu saatten sonra hedeftesiniz.'