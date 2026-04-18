"Dizilerde Taksiler Gerçek mi?" Sorusuna Set Çalışanından Yanıt Geldi

Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2026 - 08:42

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, dizi setlerine dair merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Yener Yalçın, dizilerde kullanılan polis arabaları ve taksilerin gerçek olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

Set çalışanı Yener Yalçın bu defa dizilerde kullanılan polis arabaları ve taksilerin akıbetini açıkladı.

Bir takipçisi Yener Yalçın'a dizilerde kullanılan polis arabalarıyla taksilerin gerçek olup olmadığını sordu. Fenomen set çalışanı, polis arabaları için mıknatıslı bir sticker kullandıklarını ve arabayı sette hazır hale getirdiklerini belirtirken taksilerin çoğunun gerçek olduğunu belirtti. Yalçın, taksiler için 'Bir aracı taksiye dönüştürmek daha maliyetli. Yapım ekipleri doğrudan taksiciyi çağırıp aracı kiralamayı tercih ediyor' dedi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
