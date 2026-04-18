Muhteşem Yüzyıl Setinden Yıllar Sonra Çıkan O Görüntüler: Halit Ergenç’ten Sürpriz Doğum Günü

Dizide Lütfi Paşa karakterine hayat veren Mehmet Özgür, çekimlerin devam ettiği bir esnada kendisi için hazırlanan sürprizden tamamen habersizdi. Sahnesine odaklanan ve yönetmenden gelecek direktifleri bekleyen Özgür, o anların kameraya kaydedildiğini sanarak ciddiyetini koruyordu. Ancak beklenmedik bir anda sahneye, Kanuni Sultan Süleyman rolündeki Halit Ergenç girdi. Ergenç, ilk etapta tamamen karakterinin ağırlığıyla ve senaryonun bir parçasıymış gibi hareket ederek arkadaşına yaklaştı. Sürprizle birlikte unutulmaz bir set anısı yaşanmış oldu.