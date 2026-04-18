Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın Hakkında İlk Kez Konuştu: Herkes Kovuldu Sanıyordu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.04.2026 - 21:41

Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, yıllar sonra gündem sarsacak bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, projenin en popüler olduğu dönemde kadrodan ayrılmasıyla ilgili uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. Kamuoyunda yıllardır konuşulan kovulma iddialarına karşı çıkan Altuğ, sürecin aslında çok daha farklı ilerlediğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

Altuğ, o dönem yaşananların bir mecburiyet olmadığını dile getirdi.

Kamuoyunda oluşan algının aksine, bu sürecin tamamen kendi kontrolünde ilerlediğini net bir dille ifade etti. Kendisine dair yaratılan 'kovuldu' imajının gerçeği yansıtmadığını belirten oyuncu, kendi prensiplerinden ödün vermeden yoluna devam etme isteğinin, bu radikal karardaki en büyük pay olduğunu vurguladı.

Başarılı sanatçı, hayattaki en büyük lüksün kendi kararlarını verebilmek olduğunu savundu.

İşte gündeme damga vuran açıklaması 👇

“Öyle bir diziyi bırakmak kaç kişinin yapacağı bir işti? Her ne kadar kovulduğum söylense de aslında ben bıraktım. Çünkü bu benim hayatım. Nasıl istersem öyle yaşadım. Beni ben yapan şey, birçok şeye itiraz edip iyi hissettiğim gibi yapmak oldu.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
