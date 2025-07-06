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Türkiye’de de Olur mu? Kuzey Makedonya Bekarlardan Vergi Almaya Hazırlanıyor!

Türkiye’de de Olur mu? Kuzey Makedonya Bekarlardan Vergi Almaya Hazırlanıyor!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 10:02

Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Makedonya’da düşen evlilik ve doğum oranları nedeniyle bir dizi önlem alınıyor. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski yaptığı açıklamada, evliliği teşvik etmek için bekarlardan vergi almanın önünü açacak yeni uygulama düşündüklerini açıkladı.

Türkiye’de 2025 “Aile Yılı” ilan edilmiş ve evlenecek çiftlere ucuz faizli kredi ve eşya yardımları gibi uygulamalar yürürlüğe alınmıştı.

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Türkiye’de düşen doğum hızı tehlikeli seviyeye ulaşmış durumda.

Türkiye’de düşen doğum hızı tehlikeli seviyeye ulaşmış durumda.

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de AKP’li yetkiler sık sık evlilik ve doğum oranlarının artması yönünde çağrıda bulunuyor. 

Aynı dertten muzdarip olan Kuzey Makedonya ise “bekarlık vergisini” tartışmaya başladı.

“Evlenmeyenlere ciddi vergi düşünüyoruz”

“Evlenmeyenlere ciddi vergi düşünüyoruz”

Ülkenin nüfusunun hızla azalması, doğum oranlarının düşmesi ve gençlerin kitlesel bir şekilde ülkeden ayrılmasının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, tartıştıkları çözümler arasında bekar ve yalnız yaşayan yetişkinlere ilave vergi uygulanması olduğunu da söyledi. 

Bu tedbirin halen değerlendirme aşamasında olduğun vurgulayan Mickoski, 'Evlenmeyenlere ilave vergi uygulamayı ciddi bir şekilde düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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