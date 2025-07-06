Türkiye’de de Olur mu? Kuzey Makedonya Bekarlardan Vergi Almaya Hazırlanıyor!

Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Makedonya’da düşen evlilik ve doğum oranları nedeniyle bir dizi önlem alınıyor. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski yaptığı açıklamada, evliliği teşvik etmek için bekarlardan vergi almanın önünü açacak yeni uygulama düşündüklerini açıkladı.

Türkiye’de 2025 “Aile Yılı” ilan edilmiş ve evlenecek çiftlere ucuz faizli kredi ve eşya yardımları gibi uygulamalar yürürlüğe alınmıştı.