Türkiye’de de Olur mu? Kuzey Makedonya Bekarlardan Vergi Almaya Hazırlanıyor!
Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Makedonya’da düşen evlilik ve doğum oranları nedeniyle bir dizi önlem alınıyor. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski yaptığı açıklamada, evliliği teşvik etmek için bekarlardan vergi almanın önünü açacak yeni uygulama düşündüklerini açıkladı.
Türkiye’de 2025 “Aile Yılı” ilan edilmiş ve evlenecek çiftlere ucuz faizli kredi ve eşya yardımları gibi uygulamalar yürürlüğe alınmıştı.
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Türkiye’de düşen doğum hızı tehlikeli seviyeye ulaşmış durumda.
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“Evlenmeyenlere ciddi vergi düşünüyoruz”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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