Arda Güler İki Asistle Yıldızlaştı: Real Madrid Yarı Finale Yükseldi
Milli futbolcu Arda Güler’in 90 dakika oynadığı ve iki asist yaptığı maçta Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund’u 3-2 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.
Real Madrid yarı finalde PSG ile karşı karşıya gelecek.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finaller tamamlandı.
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Arda Güler'in ilk asisti 👇
Arda Güler’in ikinci asisti ve Mbappe’nin şık golü 👇
Yarı finalistler belli oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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