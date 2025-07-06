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Arda Güler İki Asistle Yıldızlaştı: Real Madrid Yarı Finale Yükseldi

Arda Güler İki Asistle Yıldızlaştı: Real Madrid Yarı Finale Yükseldi

arda güler
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 09:30

Milli futbolcu Arda Güler’in 90 dakika oynadığı ve iki asist yaptığı maçta Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund’u 3-2 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Real Madrid yarı finalde PSG ile karşı karşıya gelecek.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finaller tamamlandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finaller tamamlandı.

Çeyrek finallerin son maçında İspanya ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. 

Xabi Alonso’nun takımın başına geçmesiyle ilk 11’de daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler’in 2 asist yaptığı maçta Real Madrid, Borussia Dortmund’u 3-2 mağlup etti.

Real Madrid’in gollerini Gonzalo, Fran Garcia ve Mbappe atarken, Dortmund’un golleri ise Beier ve Guirassy’den geldi.

Arda Güler'in ilk asisti 👇

Arda Güler’in ikinci asisti ve Mbappe’nin şık golü 👇

Yarı finalistler belli oldu.

Yarı finalistler belli oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finaller tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. 

Yarı final programı şu şekilde;

8 Temmuz: Fluminense-Chelsea

9 Temmuz: PSG-Real Madrid

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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