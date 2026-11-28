Başsavcılığın aktardığına göre şüpheliler, ABD'deki siyasi liderlerin, şirket yöneticilerinin, markaların ve haber kuruluşlarının hesaplarını hedef aldı. Listede görevdeki Kongre üyeleri, kolluk kuvvetlerine ait hesaplar, gri rozetli hükümet hesapları ve ticari ortakların hesapları da yer aldı. X'te gri rozet, genellikle hükümet ve resmi kurum hesaplarını işaret ediyor.

Ele geçirilen hesaplar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin hesaplarının yanı sıra TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesabının da bulunduğu öne sürüldü.