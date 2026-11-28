Siber Saldırının İzi İstanbul'da Bulundu: Trump Kabinesi ve Türk Milletvekilinin X Hesabına Saldırdılar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'in şikâyeti üzerine siber saldırı soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleriyle ABD'li siyasetçilerin, şirketlerin ve bir Türk milletvekilinin hesaplarını hedef aldığı öne sürüldü.
X hesaplarına siber saldırının izi Türkiye'de bulundu.
Hedefte ABD'li siyasetçiler, CEO'lar, haber kuruluşları ve bir Türk milletvekili vardı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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