Kürsüden Düştü: Kaburgası Kırılan CHP’li Murat Emir Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Başkan Muhittin Böcek tutuklanırken, iki belediye başkanın polisteki ifade verme işlemleri ise devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ise gözaltına alın Abdurrahman Tutdere için için il binası önünde miting düzenlendi.