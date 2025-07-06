Kürsüden Düştü: Kaburgası Kırılan CHP’li Murat Emir Hastaneye Kaldırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi dün gözaltınan alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP Adıyaman İl Merkezi önünde miting düzenledi. Mitingde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı konuşma sonrasında kürsüden düşünce kaburgasında kırık oluştu.
Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlının gayet iyi olduğunu duyurdu.
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Türkiye dün CHP’li belediyelere düzenlenen “yolsuzluk” operasyonlarını konuştu.
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Kürsüden düşen Murat Emir’in zor anları.
Murat Emir’in paylaşımı 👇
Murat Emir’in zor anları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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