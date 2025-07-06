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Kürsüden Düştü: Kaburgası Kırılan CHP’li Murat Emir Hastaneye Kaldırıldı

Kürsüden Düştü: Kaburgası Kırılan CHP’li Murat Emir Hastaneye Kaldırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 09:05

Cumhuriyet Halk Partisi dün gözaltınan alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için CHP Adıyaman İl Merkezi önünde miting düzenledi. Mitingde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı konuşma sonrasında kürsüden düşünce kaburgasında kırık oluştu.

Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlının gayet iyi olduğunu duyurdu.

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Türkiye dün CHP’li belediyelere düzenlenen “yolsuzluk” operasyonlarını konuştu.

Türkiye dün CHP’li belediyelere düzenlenen “yolsuzluk” operasyonlarını konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Başkan Muhittin Böcek tutuklanırken, iki belediye başkanın polisteki ifade verme işlemleri ise devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ise gözaltına alın Abdurrahman Tutdere için için il binası önünde miting düzenlendi.

Kürsüden düşen Murat Emir’in zor anları.

Kürsüden düşen Murat Emir’in zor anları.

Mitingde kürseye çıkarak konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuşması sonrasında kürsüden düştü. Kaburgasındaki bazı kemiklerde kırık olduğu öğrenilen Murat Emir sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Murat Emir’in paylaşımı 👇

Murat Emir’in paylaşımı 👇
twitter.com

'Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle.'

Murat Emir’in zor anları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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