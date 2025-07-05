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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 22:44

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 

Sabah saatlerinde Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere ile aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek sevk ediliği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Tutuklama kararı çıktı.

Tutuklama kararı çıktı.

Gözaltındaki belediye başkanları Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere’nin emniyetteki sorgulamaları sürerken, Muhittin Böcek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Böcek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla Muhittin Böcek tutuklandı.

Eski gelini serbest kaldı.

Eski gelini serbest kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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