Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Tutuklandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Sabah saatlerinde Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere ile aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek sevk ediliği mahkeme tarafından tutuklandı.
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Tutuklama kararı çıktı.
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Eski gelini serbest kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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