AKP ve CHP Arasındaki "Birinci Parti" Tartışmalarına DEM Parti de Katıldı
CHP ve AKP arasında 'birinci tartışması' sürüyor. CHP, yerel seçimlerde en çok oyu alan parti olarak 'birinci parti' unvanını kullanırken, anketlerin de kendilerini desteklediğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendilerinin de anket yaptırdığını söyleyerek birinci partini AKP olduğunu söyledi.
Bu tartışmalara bir yorum da DEM Parti'den geldi.
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Tuncer Bakırhan, Muğla'da konuştu.
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"Birinci parti" tartışmalarına değinildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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