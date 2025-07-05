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AKP ve CHP Arasındaki "Birinci Parti" Tartışmalarına DEM Parti de Katıldı

AKP ve CHP Arasındaki "Birinci Parti" Tartışmalarına DEM Parti de Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 22:08

CHP ve AKP arasında 'birinci tartışması' sürüyor. CHP, yerel seçimlerde en çok oyu alan parti olarak 'birinci parti' unvanını kullanırken, anketlerin de kendilerini desteklediğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendilerinin de anket yaptırdığını söyleyerek birinci partini AKP olduğunu söyledi. 

Bu tartışmalara bir yorum da DEM Parti'den geldi.

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Tuncer Bakırhan, Muğla'da konuştu.

Tuncer Bakırhan, Muğla'da konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi üyeleriyle birlikte Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları' etkinliğine katıldı.Burada Bakırhan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Birinci parti" tartışmalarına değinildi.

"Birinci parti" tartışmalarına değinildi.

'Demokrasi ve hukuku olmayan bir sistem kimseye kazandırmamıştır.' diyen Bakırhan, 'Belki kısa süreli iktidarların işine gelmiştir ama uzun vadede herkese kaybettirmiştir. Şimdi Türkiye’ye bakın, iş insanı tedirgin, siyasetçi tedirgin, Türkiye'nin birinci partisi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' dedi.

"Yolsuzluk arıyorsan kayyım belediyelerine git"

"Yolsuzluk arıyorsan kayyım belediyelerine git"

Tuncer Bakırhan, CHP'ye uygulanan operasyonlara da tepki gösterdi. Bakırhan, 'CHP'nin belediyeleri tedirgin, yöneticisi tedirgin. Yok 'hırsızlık, yolsuzluk varmış.' Hırsızlık, yolsuzluk varsa mahkemeler var, açar soruşturmayı, öyle mi? Adam belediye başkanıdır, nereye kaçacak? Açar soruşturmayı, varsa bir şeyin cezası kesinleşir, sonra işte alırsın, yerine belediye meclisi birisini seçer. Ama eğer hırsızlık, yolsuzluk arıyorsan vallahi kayyım belediyelerine git' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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