AKP ve CHP Arasındaki "Birinci Parti" Tartışmalarına DEM Parti de Katıldı

CHP ve AKP arasında 'birinci tartışması' sürüyor. CHP, yerel seçimlerde en çok oyu alan parti olarak 'birinci parti' unvanını kullanırken, anketlerin de kendilerini desteklediğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendilerinin de anket yaptırdığını söyleyerek birinci partini AKP olduğunu söyledi.

Bu tartışmalara bir yorum da DEM Parti'den geldi.