onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Demirtaş, Sosyal Medyada Sessize Aldığı Kelimelerle Psikoloji Tavsiyesi Verdi

Özgür Demirtaş, Sosyal Medyada Sessize Aldığı Kelimelerle Psikoloji Tavsiyesi Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 18:53

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündem oldu. Bu kez sessize aldığı kelimeleri ve takipçilerine verdiği dikkat çekici tavsiyeyle adından söz ettirdi. Demirtaş, sosyal medya kirliliğinden uzak kalmak için kişisel filtresini nasıl oluşturduğunu da takipçileriyle paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Demirtaş sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Özgür Demirtaş sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Yaptığı paylaşımlar ve birçok konuda verdiği tavsiyelerle hatırı sayılır bir takipçi kitlesi oluşturan Demirtaş'ın yaptığı her paylaşım da sosyal medyada konuşulur oluyor. Demirtaş bu kez takipçilerine sessize aldığı kelimeler üzerinden bir tavsiyede bulundu.

"Psikolojime ve bana iyi geldi."

"Psikolojime ve bana iyi geldi."

Özgür Demirtaş, 'tavsiye ederim' diyerek sonlandırdığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Tüm Sosyal Medya hesaplarımdan aşağıdaki kelimeleri SESSİZE aldım. Haberleri sadece yabancı kaynaklardan alıyorum. Ana sayfam Çiçek, Böcek, Doğa, Mimari ve Teknoloji doldu. Bana inanılmaz iyi geldi:

1) akp-chp-mhp-hdp her türlü siyasi parti adı, siyaset ile ilgili herşey,

2) her türlü mezhep-din-ırk-köken adı,

3) sağ-sol-savaş-silah adları ve türevleri,

4) Türkiye-Ortadoğu-Doğu Avrupa ile ilgili bir çok kelime,

5) Futbol ve konu ile alakalı bir çok kelime,

Gündemi sadece belli başlı Dünya Ekonomi-Finans haber portallarından takip ediyorum. Oraya bir şey düşmezse GÖRMÜYORUM.

Bu pratikler büyük Hatay-Maraş depreminden sonra dağılan psikolojime ve bana çok iyi geldi.

Tavsiye ederim.'

Tepkiler de gecikmedi...

Tepkiler de gecikmedi...
twitter.com

"Penguen belgeseli" sıkça yorumlarda hatırlatıldı.

"Penguen belgeseli" sıkça yorumlarda hatırlatıldı.
twitter.com

Özgür Demirtaş'ı takipten çıkma, sessize alma gibi tepkiler de yorumlarda yer buldu.

Özgür Demirtaş'ı takipten çıkma, sessize alma gibi tepkiler de yorumlarda yer buldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kökten çözüm önerenler de oldu.

Kökten çözüm önerenler de oldu.
twitter.com

Son süreçte makyaj videosu yapan birçok influencer gündeme dair yorumlarını paylaşmıştı ama böyle bir tavsiye de vardı.

Son süreçte makyaj videosu yapan birçok influencer gündeme dair yorumlarını paylaşmıştı ama böyle bir tavsiye de vardı.
twitter.com

Ülke gerçekleri hatırlatıldı.

Ülke gerçekleri hatırlatıldı.
twitter.com

Paylaşımı "ego" olarak yorumlandı

Paylaşımı "ego" olarak yorumlandı
twitter.com

Ekonomist Özgür Demirtaş'a ekonomiyi nelerin etkilediği hatırlatıldı.

Ekonomist Özgür Demirtaş'a ekonomiyi nelerin etkilediği hatırlatıldı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Demirtaş'a bir de ufak sitem vardı cevaplarda...

Özgür Demirtaş'a bir de ufak sitem vardı cevaplarda...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın