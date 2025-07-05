Özgür Demirtaş, Sosyal Medyada Sessize Aldığı Kelimelerle Psikoloji Tavsiyesi Verdi
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündem oldu. Bu kez sessize aldığı kelimeleri ve takipçilerine verdiği dikkat çekici tavsiyeyle adından söz ettirdi. Demirtaş, sosyal medya kirliliğinden uzak kalmak için kişisel filtresini nasıl oluşturduğunu da takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Demirtaş sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Psikolojime ve bana iyi geldi."
Tepkiler de gecikmedi...
"Penguen belgeseli" sıkça yorumlarda hatırlatıldı.
Özgür Demirtaş'ı takipten çıkma, sessize alma gibi tepkiler de yorumlarda yer buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kökten çözüm önerenler de oldu.
Son süreçte makyaj videosu yapan birçok influencer gündeme dair yorumlarını paylaşmıştı ama böyle bir tavsiye de vardı.
Ülke gerçekleri hatırlatıldı.
Paylaşımı "ego" olarak yorumlandı
Ekonomist Özgür Demirtaş'a ekonomiyi nelerin etkilediği hatırlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Demirtaş'a bir de ufak sitem vardı cevaplarda...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın