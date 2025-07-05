Özgür Demirtaş, Sosyal Medyada Sessize Aldığı Kelimelerle Psikoloji Tavsiyesi Verdi

Özgür Demirtaş, 'tavsiye ederim' diyerek sonlandırdığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Tüm Sosyal Medya hesaplarımdan aşağıdaki kelimeleri SESSİZE aldım. Haberleri sadece yabancı kaynaklardan alıyorum. Ana sayfam Çiçek, Böcek, Doğa, Mimari ve Teknoloji doldu. Bana inanılmaz iyi geldi:

1) akp-chp-mhp-hdp her türlü siyasi parti adı, siyaset ile ilgili herşey,

2) her türlü mezhep-din-ırk-köken adı,

3) sağ-sol-savaş-silah adları ve türevleri,

4) Türkiye-Ortadoğu-Doğu Avrupa ile ilgili bir çok kelime,

5) Futbol ve konu ile alakalı bir çok kelime,

Gündemi sadece belli başlı Dünya Ekonomi-Finans haber portallarından takip ediyorum. Oraya bir şey düşmezse GÖRMÜYORUM.

Bu pratikler büyük Hatay-Maraş depreminden sonra dağılan psikolojime ve bana çok iyi geldi.

Tavsiye ederim.'