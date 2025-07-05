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Gazeteci Timur Soykan X Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alındı

Gazeteci Timur Soykan X Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 18:11

BirGün gazetesi yazarı ve OnlarTV yorumcusu Timur Soykan, X paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Gazeteci arkadaşı Şule Aydın'ın duyurduğu gözaltı süreci için Soykan, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

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Timur Soykan'ın X paylaşımları sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Timur Soykan'ın X paylaşımları sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Soykan bugün CHP'li belediyelere yapılan operasyonları sosyal medya hesabından eleştirmişti. Soykan, “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair açıklama yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair açıklama yaptı.

Gazeteci Ceylan Sever'in X platformundan paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Timur Soykan rumuzlu x hesabında yapılan; “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” Ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor.” içerikli şeklindeki paylaşımlarda bulunan şahıs hakkında yapılan araştırmalar neticesinde şahsın, Tc: … Timur Soykan olduğu tespit edilmiş , söz konusu paylaşımlardan ötürü şahıs hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Alenen Yayma suçundan soruşturma başlatılmış ve şahsın gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda adı geçen şahıs 05.07.2025 günü saat 18.00'da Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınmıştır.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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