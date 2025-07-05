Gazeteci Timur Soykan X Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alındı

Gazeteci Ceylan Sever'in X platformundan paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Timur Soykan rumuzlu x hesabında yapılan; “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” Ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor.” içerikli şeklindeki paylaşımlarda bulunan şahıs hakkında yapılan araştırmalar neticesinde şahsın, Tc: … Timur Soykan olduğu tespit edilmiş , söz konusu paylaşımlardan ötürü şahıs hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Alenen Yayma suçundan soruşturma başlatılmış ve şahsın gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda adı geçen şahıs 05.07.2025 günü saat 18.00'da Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınmıştır.”