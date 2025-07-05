Gazeteci Timur Soykan X Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alındı
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Timur Soykan'ın X paylaşımları sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
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Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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