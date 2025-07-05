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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gözaltı Açıklaması: Özgür Özel'e Üstü Kapalı Gönderme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gözaltı Açıklaması: Özgür Özel'e Üstü Kapalı Gönderme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 17:37

Adıyaman, Adana ve Antalya belediyelerinin başkanlarının gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenen Özel’in sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateş püskürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateş püskürdü.

Türkiye bu sabaha yeni belediye operasyonlarıyla uyandı. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Gözaltıların ardından CHP Genel Başkanı olağanüstü topladığı MYK’nın ardından açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adeta ateş püskürdü.

Özgür Özel'in gündem olacak açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz👇🏻

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üç belediye başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üç belediye başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı:
twitter.com

Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca; 'Bir suç işlendiği izlenimini veren bir durum ortaya çıktığında, Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturmaya başlamakla yükümlüdür.'

Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalması düşünülemez. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ortaya konulan deliller ve iddialar karşısında, şüpheli konumdaki şahısların savunma hakları güvence altındadır. 

Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir. Soruşturma safhasında yürütülen adli işlemleri “siyasi”, “taraflı” ya da “kasıtlı” göstermek; doğrudan yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar veren, yargıyı yıpratma amacı taşıyan sorumsuz ithamlardır.

Dosyaların içeriğini bilmeden yapılan “ortada suç yoktur” ya da “kesin suç işlenmiştir” şeklindeki peşin hükümler, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar niteliğindedir.

Özellikle bazı çevrelerce yargı mensuplarını hedef alan kara propagandalar; adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar vermektedir.

Bakan Tunç, isim vermeden CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi:

Bakan Tunç, isim vermeden CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi:

Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyesiz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır. 

Soruşturmayı yürüten bağımsız adli makamlara yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalar; açıkça yargıya baskı kurma, adaletin tecellisini engelleme ve kamuoyunu yanıltma teşebbüsüdür. 

Bu tür saldırgan ve sorumsuz söylemler, asla kabul edilemez. Yargı süreci devam ederken, hiç kimse kendisini hakim-savcı yerine koyarak hüküm verme hadsizliğinde bulunamaz. 

Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken; yargının vereceği kararı beklemek, hukuki sürece saygı göstermek ve adil yargılamaya gölge düşürecek tutumlardan kaçınmaktır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ahmet Sevindi

bağımsız derken ?

ken takabayashi

siyasi darbe yapıyor adamlar sürekli de yalan haberlerle destek veriyorlar

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