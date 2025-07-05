Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gözaltı Açıklaması: Özgür Özel'e Üstü Kapalı Gönderme
Adıyaman, Adana ve Antalya belediyelerinin başkanlarının gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenen Özel’in sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateş püskürdü.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üç belediye başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı:
Bakan Tunç, isim vermeden CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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bağımsız derken ?
siyasi darbe yapıyor adamlar sürekli de yalan haberlerle destek veriyorlar
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