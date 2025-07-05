Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sert Çıkış! CHP Lideri Ateş Püskürdü
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı. Gözaltıların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yı olağanüstü topladı.
CHP lideri Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.
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CHP'li üç belediye başkanının gözaltına alınmasına genel başkan Özgür Özel'den çok sert tepki geldi.
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"Bir yolu var susturmanın. Onu da anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum."
"Korku filmini izleteceğim sana. Bana bu milleti sokağa davet ettirme."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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