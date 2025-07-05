Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sert Çıkış! CHP Lideri Ateş Püskürdü

CHP Genel Başkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

'Bak o meydanlarda şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun. fragman... Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş senden beter kötüleşmeyen ne olsun. Korku filmini size izletmeyen ne olsun. Fragman izliyorsunuz iki milyon kişiyle. Bak sandığı ortadan kaldırmaya kalkma, efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da iki Kasım ortada. İki Kasım'a sen sandık koymazsan Kasım'a ben bir sandık koyarım.

Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz ama birileri darbeye yeltenirse bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Kimse kabadayılığa kalkışmasın, millet o sandığı getirecek.

2 Kasım'da sizi seçime bekliyorum.

Hapiste tuttuğun Ekrem Başkan'ın vesikalığını koyacağım yine seni yeneceğim. Tutturmuşlar Özgür Özel halkı sokağa çağırıyor. Ben miting yapıyorum kardeşim. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim o gün sen ne hale düşeceğini görürsün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme aklını başına topla...

Seni yüzde 29'la orada oturtmayacağız Erdoğan. Hiç rahat etme, aparatlarına güvenme, birileri altını oyuyor, birileri sana gaz veriyor. Senden büyük millet var.'