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Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sert Çıkış! CHP Lideri Ateş Püskürdü

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sert Çıkış! CHP Lideri Ateş Püskürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 16:18

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı. Gözaltıların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yı olağanüstü topladı.

CHP lideri Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.

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CHP'li üç belediye başkanının gözaltına alınmasına genel başkan Özgür Özel'den çok sert tepki geldi.

CHP'li üç belediye başkanının gözaltına alınmasına genel başkan Özgür Özel'den çok sert tepki geldi.

Gözaltıların arından CHP lideri Özgür Özel, MYK'yı olağanüstü topladı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, 'Türkiye bir yol ayrımında artık arkadaşlar. Tüm muhalefet tehdit altında. Bir avuç insan devleti vesayetle yönetmeye kafayı takmış. Bir tarafta sandığı koruyanlar bir tarafta Tayyip Bey’e teslim olanlar. AK Partili belediye başkanlarının sorgulanmadığı sorularla CHP’li belediye başkanlarını yargılayamazsınız' diye konuştu.

'MADEN BİRİNCİSİN GEL SANDIĞA GİDELİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüştü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Anketlere değinen Erdoğan, CHP’nin birinci parti olmadığını; AKP’nin birinci parti olduğunu dile getirmişti. Özel, Erdoğan’ın bu sözlerine itiraz etti. 2 Kasım’ı işaret eden Özel, “Madem birinci partisin gel gidelim sandığa. 2 Kasım Pazar. Sen birinci olsan parende atarak sandığa gidersin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bu içeriğimizde yer vermiştik👇🏻

"Bir yolu var susturmanın. Onu da anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum."

"Bir yolu var susturmanın. Onu da anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum."

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

'Bu kadar bu kadar vicdansızlık, insafsızlık, yüzsüzlük. Bunun sonunda halen daha rüşvet teklif ediyor. Siyasi rüşvet teklif ediyorlar. Özgür Özel gelirmiş, arkadaşlarını savunmayı bırakırmış, partisini bırakırmış, otururmuş. Orada oturacağıma ilk seçimlerde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım ben. Bir yolu var. Bir yolu var susturmanın. Onu da anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum. Yiyorsa sustur. O zaman da bu millet sana ne yapacağını bilir.'

"Korku filmini izleteceğim sana. Bana bu milleti sokağa davet ettirme."

"Korku filmini izleteceğim sana. Bana bu milleti sokağa davet ettirme."

CHP Genel Başkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

'Bak o meydanlarda şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun. fragman... Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş senden beter kötüleşmeyen ne olsun. Korku filmini size izletmeyen ne olsun. Fragman izliyorsunuz iki milyon kişiyle. Bak sandığı ortadan kaldırmaya kalkma, efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da iki Kasım ortada. İki Kasım'a sen sandık koymazsan Kasım'a ben bir sandık koyarım.

Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz ama birileri darbeye yeltenirse bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Kimse kabadayılığa kalkışmasın, millet o sandığı getirecek.

2 Kasım'da sizi seçime bekliyorum.

Hapiste tuttuğun Ekrem Başkan'ın vesikalığını koyacağım yine seni yeneceğim. Tutturmuşlar Özgür Özel halkı sokağa çağırıyor. Ben miting yapıyorum kardeşim. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim o gün sen ne hale düşeceğini görürsün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme aklını başına topla...

Seni yüzde 29'la orada oturtmayacağız Erdoğan. Hiç rahat etme, aparatlarına güvenme, birileri altını oyuyor, birileri sana gaz veriyor. Senden büyük millet var.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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