Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li Belediyelere Operasyon Açıklaması: “En Önemli İl İstanbul”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, dış politikadan iç politikaya kadar pek çok soruyu yanıtladı. CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlara dair konuşan Erdoğan, “Şu anda en önemli il İstanbul” dedi. Erdoğan, anketlere değindi, “CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde de son gelişmeleri aktardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En önemli il İstanbul. Her yerden şu anda çok ciddi pis kokular geliyor."
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Cumurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla süreç biraz daha hız kazanacaktır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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