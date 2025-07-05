Merkez Bankası Açıkladı: İmamoğlu Cezaevindeyken Piyasaya Müdahale Yapıldı, İki Günde 1 Milyar Dolar Satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı 23 Mart'ta ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasada deprem etkisi yaratmıştı. Borsa İstanbul'da art arda devre kesiciler uygulanmış, piyasalar bu gözaltıya sert tepki vermişti. Foreks'te yer alan habere göre Merkez Bankası, 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde piyasaya iki kez doğrudan müdahale etti. Müdahalelerde toplam 1 milyar 134 milyon dolar satıldı.

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