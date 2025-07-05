Merkez Bankası Açıkladı: İmamoğlu Cezaevindeyken Piyasaya Müdahale Yapıldı, İki Günde 1 Milyar Dolar Satıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı 23 Mart'ta ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasada deprem etkisi yaratmıştı. Borsa İstanbul'da art arda devre kesiciler uygulanmış, piyasalar bu gözaltıya sert tepki vermişti. Foreks'te yer alan habere göre Merkez Bankası, 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde piyasaya iki kez doğrudan müdahale etti. Müdahalelerde toplam 1 milyar 134 milyon dolar satıldı.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasaların verdiği sert tepki Merkez Bankası verilerine yansıdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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