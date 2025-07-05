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Canlı Yayına Yansıdı: Adana Büyükşehir Belediyesi Önünde Yayın Yapan A Haber’e Tepki

Canlı Yayına Yansıdı: Adana Büyükşehir Belediyesi Önünde Yayın Yapan A Haber’e Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 11:28

Adana, Adıyaman, Antalya belediyelerine operasyon düzenlendi. Başta Belediye başkanları Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Muhittin Böcek olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar belediye binasına önüne akın etti. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yayın yapan A Haber'e ise vatandaşlardan tepki vardı.

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Vatandaşların A Haber'e tepkisi şöyleydi👇🏻

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yayın yapan A Haber'e tepki gösterildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yayın yapan A Haber'e tepki gösterildi.

CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü gözaltına alındı. Zeydan Karalar'ın ilk tepkisi 'Kim varsa susturucaklar' oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi önüne vatandaşlar destek için akın ederken A Haber'de belediyeden yayın gerçekleştirdi. 

Canlı yayın sırasında A Haber'e vatandaşlar tepki gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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