Canlı Yayına Yansıdı: Adana Büyükşehir Belediyesi Önünde Yayın Yapan A Haber’e Tepki
Adana, Adıyaman, Antalya belediyelerine operasyon düzenlendi. Başta Belediye başkanları Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Muhittin Böcek olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar belediye binasına önüne akın etti. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yayın yapan A Haber'e ise vatandaşlardan tepki vardı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yayın yapan A Haber'e tepki gösterildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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