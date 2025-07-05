Zeydan Karalar’ın Gözaltına Alındığı Anlar Ortaya Çıktı: “Kim Varsa Susturacaklar”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “örgütü yönetmek” ve “rüşvet vermek” suçlamalarıyla tutuklu olan, ancak etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Karalar'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı.
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Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı👇🏻
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"Kim varsa susturacaklar."
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın resmi X hesabından bir açıklama yapıldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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