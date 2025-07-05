onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Zeydan Karalar’ın Gözaltına Alındığı Anlar Ortaya Çıktı: “Kim Varsa Susturacaklar”

Zeydan Karalar’ın Gözaltına Alındığı Anlar Ortaya Çıktı: “Kim Varsa Susturacaklar”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 11:10

İçerik Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “örgütü yönetmek” ve “rüşvet vermek” suçlamalarıyla tutuklu olan, ancak etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Karalar'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı👇🏻

"Kim varsa susturacaklar."

"Kim varsa susturacaklar."

Ekol TV muhabirinin 'Ne için gözaltına alınıyorsunuz?' sorusu üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'Ne için olduğunu görüyorsunuz. Etkili basın etkili siyasetçi kim varsa susturacaklar' yanıtını verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın resmi X hesabından bir açıklama yapıldı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın resmi X hesabından bir açıklama yapıldı:
twitter.com

'Adana Zeydan Karalar'dır!

Adana tutsak edilemez, Adanalı haksızlığa boyun eğmez.

Bugün saat 12.30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşuyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın