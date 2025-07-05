Zeydan Karalar’ın Gözaltına Alındığı Anlar Ortaya Çıktı: “Kim Varsa Susturacaklar”

Ekol TV muhabirinin 'Ne için gözaltına alınıyorsunuz?' sorusu üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'Ne için olduğunu görüyorsunuz. Etkili basın etkili siyasetçi kim varsa susturacaklar' yanıtını verdi.