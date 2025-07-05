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CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bugünkü Operasyonlara Tepki Gösterdi

CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bugünkü Operasyonlara Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 19:49

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde art arda gelen belediye başkanları ve partililere yönelik soruşturmalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. 'Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir' diyen Kılıçdaroğlu, tüm belediyeler için adil ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu. CHP'li belediye başkanlarına ve partili çalışanlara desteğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan isimlerin en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına olan inancını dile getirdi.

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Güne CHP operasyonları ile uyandık.

Güne CHP operasyonları ile uyandık.

Bugün Adana, Adıyaman ve Antalya'da belediyelerin dahil olduğu soruşturmalar için üç belediye başkanı gözaltına alındı. 

Bugün yapılan operasyona muhalefetten ve CHP'den sert tepkiler gelirken, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan bir metin yayınladı.

Kılıçdaroğlu'ndan "dayanışma" mesajı geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan "dayanışma" mesajı geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet ve hakkaniyet ile yükselir; baskı ve zulümle ise çürürsün.' diyerek başladığı mesajında partisine, gözaltındaki ve tutuklu belediye başkanlarına dayanışma mesajı verdi.

"Umutsuzluğa kapılmayın"

"Umutsuzluğa kapılmayın"

Kılıçdaroğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde: 

'Adalet ve hakkaniyet ile yükselir;

baskı ve zulümle ise çürürsün.

Korkmayın.

Dağılmayın.

Umutsuzluğa kapılmayın.

Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar!

Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir.

Partimiz, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlıdır.

Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir.

Ancak beşli çetelerin ve AKP’nin zenginleştirdiği müteahhitlerin ifadeleriyle bir süreç yürütülecekse;

yalnızca CHP’li belediyelerimiz değil, parti ayrımı gözetilmeksizin kamu zararına yol açan tüm belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır.

Dayanışma duygularımla;

halkçı, kamucu ve dürüst bütün belediye başkanlarımızın ve partili çalışanlarımızın yanındayım.

Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızın;

İzmir önceki dönem Belediye Başkanımızın, İzmir İl Başkanımızın ve tutuklu bulunan tüm diğer belediye başkanlarımızın

en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak görevlerine döneceklerine,

demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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