CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bugünkü Operasyonlara Tepki Gösterdi
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde art arda gelen belediye başkanları ve partililere yönelik soruşturmalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. 'Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir' diyen Kılıçdaroğlu, tüm belediyeler için adil ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu. CHP'li belediye başkanlarına ve partili çalışanlara desteğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan isimlerin en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına olan inancını dile getirdi.
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Güne CHP operasyonları ile uyandık.
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Kılıçdaroğlu'ndan "dayanışma" mesajı geldi.
"Umutsuzluğa kapılmayın"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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