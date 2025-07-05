CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bugünkü Operasyonlara Tepki Gösterdi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde art arda gelen belediye başkanları ve partililere yönelik soruşturmalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. 'Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir' diyen Kılıçdaroğlu, tüm belediyeler için adil ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu. CHP'li belediye başkanlarına ve partili çalışanlara desteğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan isimlerin en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına olan inancını dile getirdi.