Tutuklanan Muhittin Böcek’in İfadesi Ortaya Çıktı: "Bir Ev İçin Minnet Edecek Durumda Değilim"

Oğlu Gökhan Böcek'in Zeynep Kerimoğlu ile kısa bir evlilik süreci yaşadığını aktaran Muhittin Böcek, 'Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını, tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Oğluma sadece bu süreçte kızım gibi gördüğüm Zeynep'i mağdur etmemesini söyledim. Ancak tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Zeynep Kerimoğlu'na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiş. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bilgim yoktur. Hatta emniyette okunan Yusuf Yadoğlu'nun ifadesinden de anladığım üzere Gökhan bu parayı borç olarak almıştır. Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim' diye konuştu.