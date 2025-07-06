Tutuklanan Muhittin Böcek’in İfadesi Ortaya Çıktı: "Bir Ev İçin Minnet Edecek Durumda Değilim"
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.
Savcılıkta tüm suçlamaları reddeden Muhittin Böcek, “Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başka bir şahsa minnet edecek durumda değilim' diye konuştu.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
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“Bu şahısla herhangi bir samimiyetim yok”
“Bu ev için kimseye minnet edecek durumda değilim”
“Belediye oğlumun lafı ile ödeme falan yapmaz”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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