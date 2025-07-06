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Tutuklanan Muhittin Böcek’in İfadesi Ortaya Çıktı: "Bir Ev İçin Minnet Edecek Durumda Değilim"

Tutuklanan Muhittin Böcek’in İfadesi Ortaya Çıktı: "Bir Ev İçin Minnet Edecek Durumda Değilim"

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 14:48

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. 

Savcılıkta tüm suçlamaları reddeden Muhittin Böcek, “Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başka bir şahsa minnet edecek durumda değilim' diye konuştu.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Savcılık, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in, iş insanı Yusuf Yadoğlu’ndan seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep ettiğini, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığını iddia etmişti.

Ayrıca Gökhan Böcek’in boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığı, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia ediliyordu.

“Bu şahısla herhangi bir samimiyetim yok”

“Bu şahısla herhangi bir samimiyetim yok”

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıp dün gece tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Böcek, “Kendisi genel olarak kamu kurumlarıyla çeşitli sahalarda iş yapan bir iş insanıdır. Bu şahısla detay bir diyaloğum ya da samimiyetim yoktur. Yusuf Yadoğlu ya da başkaca bir iş insanıyla detay bir diyaloğa girecek bir konumda zaten değilim. Kendisinin şahsıma ve oğlum Gökhan Böcek'e yönelik isnatlarından haberdar değilim. Oğlum Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu ile olan tanışıklığı ya da samimiyetini bilmiyorum. Aralarında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır haberdar değilim” dedi.

“Bu ev için kimseye minnet edecek durumda değilim”

“Bu ev için kimseye minnet edecek durumda değilim”

Oğlu Gökhan Böcek'in Zeynep Kerimoğlu ile kısa bir evlilik süreci yaşadığını aktaran Muhittin Böcek, 'Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını, tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Oğluma sadece bu süreçte kızım gibi gördüğüm Zeynep'i mağdur etmemesini söyledim. Ancak tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Zeynep Kerimoğlu'na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiş. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bilgim yoktur. Hatta emniyette okunan Yusuf Yadoğlu'nun ifadesinden de anladığım üzere Gökhan bu parayı borç olarak almıştır. Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim' diye konuştu.

“Belediye oğlumun lafı ile ödeme falan yapmaz”

“Belediye oğlumun lafı ile ödeme falan yapmaz”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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