Borsa İstanbul'da Zirve Değişti: ASELSAN En Değerli Şirket Oldu

Koç Holding, yılın ilk yarısında 62,4 milyar liralık piyasa değeri kaybı yaşayarak üç basamak gerileyip beşinci sıraya düştü. Akbank ise 17,4 milyar liralık değer artışına rağmen bir sıra gerileyerek altıncı sıraya yerleşti. İş Bankası (C) ise 5,8 milyar liralık düşüşle dört basamak gerileyerek yedinci sırada konumlandı.

Ford Otosan, 15,6 milyar liralık değer kaybıyla sekizinci, BİM ise 24,1 milyar liralık azalışla dokuzuncu sırada yer aldı. Tüpraş ise 3,7 milyar liralık düşüşe rağmen onuncu sıradaki yerini korudu.