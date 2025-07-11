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Borsa İstanbul'da Zirve Değişti: ASELSAN En Değerli Şirket Oldu

Borsa İstanbul'da Zirve Değişti: ASELSAN En Değerli Şirket Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 18:22 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 18:25

Borsa İstanbul'un 2025 yılının ilk yarısına ait verileri açıklandı. Verilere göre, yılın en değerli şirketi belirlendiği gibi, yatırımcısına en fazla kaybettiren hisseler de ortaya çıktı. Ekonomik dalgalanmalar ve küresel piyasa etkilerinin hissedildiği bu dönemde, bazı şirketlerin performansı büyük bir değişim gösterdi. Yatırımcılar, bu gelişmeler ışığında yeni stratejiler belirlemeye başladı.

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Borsa İstanbul zor bir dönemden geçiyor ancak bazı hisseler yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor.

Borsa İstanbul zor bir dönemden geçiyor ancak bazı hisseler yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da son dönemde dikkat çekici kayıplar olsa da bazı hisseler yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor. İlk 6 aylık performanslar incelendiğinde en değerli hisseler arasında ASELSAN dikkat çekti.

Aselsan şirket olarak değer kazanmaya devam ederken, borsada da ASELSAN koduyla işlem görerek en değerli hisse oldu.

Aselsan şirket olarak değer kazanmaya devam ederken, borsada da ASELSAN koduyla işlem görerek en değerli hisse oldu.

2025 yılının ilk yarısında Borsa İstanbul’da piyasa değeri açısından önemli bir değişim gözlendi. ASELSAN, yıl başından bu yana değerini yüzde 108 artırarak 687,6 milyar liraya yükseldi ve piyasa değeri sıralamasında ilk sıraya yerleşti. 

Haziran sonu itibarıyla ASELSAN, yılbaşına kıyasla 357 milyar liralık artış göstererek piyasa değerini 687 milyar 648 milyon liraya taşıdı. Bu güçlü yükselişle birlikte, beş basamak birden tırmanarak Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olmayı başardı.

Garanti Bankası zirvedeki yerini değer kazanmasına rağmen ASELSAN karşısında ikinci sıraya düştü.

Garanti Bankası zirvedeki yerini değer kazanmasına rağmen ASELSAN karşısında ikinci sıraya düştü.

Daha önce listenin zirvesinde yer alan Garanti BBVA, bu dönemde yaklaşık 44,5 milyar liralık değer artışıyla piyasa değerini 567 milyar liraya yükseltti. Ancak ASELSAN’ın hızlı yükselişi karşısında ikinci sıraya gerilemek zorunda kaldı.

Öte yandan, Enka 107,1 milyar liralık önemli bir değer artışıyla 398,7 milyar liraya çıkarak listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. Türk Hava Yolları ise sınırlı bir artışla 391,2 milyar liraya ulaşmasına rağmen bir basamak düşerek dördüncü sıraya geriledi.

Değerini artıran ve listede üst sıralara çıkanların yanında değer kaybeden dikkat çekici şirketler de vardı.

Değerini artıran ve listede üst sıralara çıkanların yanında değer kaybeden dikkat çekici şirketler de vardı.

Koç Holding, yılın ilk yarısında 62,4 milyar liralık piyasa değeri kaybı yaşayarak üç basamak gerileyip beşinci sıraya düştü. Akbank ise 17,4 milyar liralık değer artışına rağmen bir sıra gerileyerek altıncı sıraya yerleşti. İş Bankası (C) ise 5,8 milyar liralık düşüşle dört basamak gerileyerek yedinci sırada konumlandı.

Ford Otosan, 15,6 milyar liralık değer kaybıyla sekizinci, BİM ise 24,1 milyar liralık azalışla dokuzuncu sırada yer aldı. Tüpraş ise 3,7 milyar liralık düşüşe rağmen onuncu sıradaki yerini korudu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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