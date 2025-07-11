Borsa İstanbul'da Zirve Değişti: ASELSAN En Değerli Şirket Oldu
Borsa İstanbul'un 2025 yılının ilk yarısına ait verileri açıklandı. Verilere göre, yılın en değerli şirketi belirlendiği gibi, yatırımcısına en fazla kaybettiren hisseler de ortaya çıktı. Ekonomik dalgalanmalar ve küresel piyasa etkilerinin hissedildiği bu dönemde, bazı şirketlerin performansı büyük bir değişim gösterdi. Yatırımcılar, bu gelişmeler ışığında yeni stratejiler belirlemeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul zor bir dönemden geçiyor ancak bazı hisseler yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aselsan şirket olarak değer kazanmaya devam ederken, borsada da ASELSAN koduyla işlem görerek en değerli hisse oldu.
Garanti Bankası zirvedeki yerini değer kazanmasına rağmen ASELSAN karşısında ikinci sıraya düştü.
Değerini artıran ve listede üst sıralara çıkanların yanında değer kaybeden dikkat çekici şirketler de vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın