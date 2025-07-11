Devlet Bahçeli’den PKK’nın Silah Bırakması Hakkında İlk Açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan ettiğini belirterek, 'Türkiye mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir' dedi.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve mücavir bölgelerin yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halinde olduğunu kaydetti.
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Devlet Bahçeli açıklamaları şu şekilde devam etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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