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Özgür Özel’den PKK’nın Silah Bırakmasıyla İlgili İlk Açıklama: "Partimiz Barışın Yanındadır"

Özgür Özel’den PKK’nın Silah Bırakmasıyla İlgili İlk Açıklama: "Partimiz Barışın Yanındadır"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.07.2025 - 17:16

Terörsüz Türkiye sürecinde 11 Temmuz 2025'te tarihi anlara şahitlik edildi. PKK'dan yaklaşık 30 kişilik bir grup Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını bıraktı. O anlardan tarihi görüntüler gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk açıklamasını yaptı. PKK'nın silah bırakmasıya ilgili X hesabından bir açıklama yapan Özel, 'Partimiz barışın yanındadır' dedi.

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11 Temmuz Cuma günü PKK’lı bir grup silah bıraktı.

11 Temmuz Cuma günü PKK’lı bir grup silah bıraktı.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım Irak’ın Süleymaniye kentinde atıldı. 15’i kadın 30 kişiden oluşan PKK’lı bir grup ellerindeki silahları ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Tarihi görüntüler böyle kaydedildi👇🏻

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: "Partimiz barışın yanındadır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: "Partimiz barışın yanındadır."
twitter.com

CHP lideri Özgür Özel'in paylaşımı şöyle oldu:

'Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır.

Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir.

Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir.

Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. 

Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir.

Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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