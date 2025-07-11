Özgür Özel’den PKK’nın Silah Bırakmasıyla İlgili İlk Açıklama: "Partimiz Barışın Yanındadır"
Terörsüz Türkiye sürecinde 11 Temmuz 2025'te tarihi anlara şahitlik edildi. PKK'dan yaklaşık 30 kişilik bir grup Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını bıraktı. O anlardan tarihi görüntüler gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk açıklamasını yaptı. PKK'nın silah bırakmasıya ilgili X hesabından bir açıklama yapan Özel, 'Partimiz barışın yanındadır' dedi.
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11 Temmuz Cuma günü PKK’lı bir grup silah bıraktı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: "Partimiz barışın yanındadır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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