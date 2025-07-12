Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Omzunda Gözyaşlarına Boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da AKP'nin istişare kampının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. PKK'nın silah bırakma adımına değinen Erdoğan, 'Yeni sayfa açılmıştır' ifadelerini kullanarak Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Ancak bu dakikalarda dikkat çeken anlar yaşandı. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek omzunda gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar!
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Emine Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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