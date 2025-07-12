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Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP-MHP-DEM ile İlgili İttifak Açıklamasını Yanıtladı

Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP-MHP-DEM ile İlgili İttifak Açıklamasını Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 18:04

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalara imza attı. Dün yaşanan silah bırakma ve yakma eyleminin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, yeni süreçle ilgili sahiplenici ve bilgilendirici bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik” cümlesi ise gündeme damga vurdu. 

Bu açıklama Pervin Buldan'a soruldu.

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Pervin Buldan, Erdoğan'ın konuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken kamuoyunda oluşan algılara da yanıt verdi.

Pervin Buldan, Erdoğan'ın konuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken kamuoyunda oluşan algılara da yanıt verdi.

İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Buldan, Erdoğan’ın açıklamalarını “ilk kez süreci sahiplenen, yapıcı ve kapsayıcı” bir tutum olarak nitelendirdi.

Buldan, “Ben açıkçası konuşmayı çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Süreç açısından yapılması gerekenler ve bundan sonra atılacak olan adımlara dair önemli mesajlar vardı” ifadelerini kullandı.

Faili meçhuller, beyaz toroslar, köy yakmalar gibi konuların dile geldiğini söyleyen Buldan, bunların konuşulmasının da değerli olduğunu söyledi.

Faili meçhuller, beyaz toroslar, köy yakmalar gibi konuların dile geldiğini söyleyen Buldan, bunların konuşulmasının da değerli olduğunu söyledi.

Buldan konuşmasında “Bunun yanı sıra geçmişe dair özellikle devletin yaptığı hataları ve bunu bir özeleştiri şeklinde sunması, faili meçhuller, Beyaz Toroslar, köy yakmalar, Kürtçe konuşmanın yasak olduğu dönemlere atıfta bulunması da bence açıkçası önemliydi. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde ben konuşmanın içerik olarak çok olumlu ve kapsayıcı, sahiplenici bir konuşma olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik” sözlerine de Buldan açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik” sözlerine de Buldan açıklık getirdi.

Buldan söz konusu ittifakın 'süreç' ittifakı olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: 

“Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır. Bence bunun adına süreç birlikteliği diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj, bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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antioksidaneksierik

Al takkeyi ver külahı süreci.

swordfish

hala pkk ile bağlantılı olan cehape mi ?! ''Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır.'' seçimden sonra biz gene pkk olacaz mı demek istemiş?🤔

starnova

Türkiye de bir tane Türk Kürt partisi yok