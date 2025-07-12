Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP-MHP-DEM ile İlgili İttifak Açıklamasını Yanıtladı
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalara imza attı. Dün yaşanan silah bırakma ve yakma eyleminin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, yeni süreçle ilgili sahiplenici ve bilgilendirici bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik” cümlesi ise gündeme damga vurdu.
Bu açıklama Pervin Buldan'a soruldu.
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Pervin Buldan, Erdoğan'ın konuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken kamuoyunda oluşan algılara da yanıt verdi.
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Faili meçhuller, beyaz toroslar, köy yakmalar gibi konuların dile geldiğini söyleyen Buldan, bunların konuşulmasının da değerli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik” sözlerine de Buldan açıklık getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Al takkeyi ver külahı süreci.
hala pkk ile bağlantılı olan cehape mi ?! ''Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır.'' seçimden sonra biz gene pkk olacaz mı demek istemiş?🤔
Türkiye de bir tane Türk Kürt partisi yok